Lesetipp/nd: Nach Tod in Dortmund Betroffenheit im Senegal – Neue Details bekannt – Massive Kritik am Vorgehen der Dortmunder Polizei

Nach Bekanntwerden des Todes des jungen Mouhamed Lamine Dramé, der erst eine Woche zuvor nach Dortmund gekommen war, kam es in seiner Heimatstadt Ndiaffate, südöstlich der Hauptstadt Dakar gelegen, zu Kundgebungen. Mouhamed war am Montag letzter Woche in Dortmund von der Polizei erschossen worden. Er soll erst mit Suizid gedroht haben und dann mit einem Messer auf die Beamten losgegangen sein.

Auf mehreren Videos im Internet ist zu sehen, wie eine Menschenansammlung vorwiegend junger Männer für den Toten betet und später durch die Stadt zieht und auf Französisch »Gerechtigkeit für Mouhamed« skandiert.

Unterdessen berichtet die senegalesische Presseagentur APS von einem Treffen mit dem Vater des getöteten Mouhamed, Lamine Dramé. In der deutschen Presse hieß es, dass Mouhameds Eltern bereits tot seien.

