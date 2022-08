Lesetipp/ND: Tod des Asylbewerbers aus dem Senegal: Minister Reul schweigt zu Polizeigewalt

Landtag in Nordrhein-Westfalen soll zur Aufklärung des Todes eines jungen Senegalesen beitragen. Der Polizeieinsatz in Dortmund von Anfang August, der mit dem Tod des 16 Jahre alten senegalesischen Flüchtlings Mouhamed Lamine Dramé endete, beschäftigt nun auch den nordrhein-westfälischen Landtag. Der Hauptausschuss des Landesparlaments hatte sich in einer Sondersitzung am Dienstagnachmittag erstmals mit dem Thema befasst.

Neue Details zu dem tödlichen Einsatz, an dem elf Dortmunder Beamte beteiligt gewesen waren, verkündete der zuständige NRW-Innenminister Herbert Reul jedoch nicht. Deshalb warf der Sozialdemokrat Sven Wolf dem CDU-Politiker Zögerlichkeit vor. »Sie müssen mit mehr Hochdruck auf solche Fälle eingehen«, forderte er. Reul versprach erwartungsgemäß eine »lückenlose Aufklärung«.

