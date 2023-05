Lesetipp/ntv: Verdächtiger Frachter – USA: Südafrika lieferte Munition an Russland

Bislang vertritt Südafrika zu Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine eine neutrale Haltung. Zuletzt geriet das afrikanische Land wegen eines Marinemanövers mit Russland in die Kritik. Nun erheben die USA schwere Vorwürfe.

Der US-Botschafter in Südafrika hat laut lokalen Medienberichten der südafrikanischen Regierung vorgeworfen, Waffen und Munition an Russland geliefert zu haben. Demnach sagte Reuben Brigety bei einem Treffen mit lokalen Medienvertretern, er würde sein Leben darauf verwetten, dass Südafrika Waffen an die Armee von Präsident Wladimir Putin geliefert habe. Die Munitionslieferung soll über ein russisches Schiff, das im vergangenen Dezember an einem Marinestützpunkt in Kapstadt angedockt hatte, erfolgt sein.

