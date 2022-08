Am heutigen Montag feiert Indien 75 Jahre Unabhängigkeit. International ist das Land auf dem Vormarsch, das belegt nicht zuletzt das Engagement in Afrika, bei dem sich Indien an China orientiert: Drei Gipfeltreffen und ein rasant steigender Handel mit afrikanischen Ländern zeigen den wachsenden Einfluss.

Zugute kommt Indien die geteilte koloniale Vergangenheit, sagen Expertinnen und Experten zu ORF.at.

Lesen Sie HIER den ORF-Beitrag. (Foto: tvpco/Pixabay)