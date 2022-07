Lesetipp/Süddeutsche: München 1972 – Was von der Olympia-Euphorie in Afrika geblieben ist

Von keinem anderen Kontinent kommen 1972 so viele Olympia-Neulinge nach München wie aus Afrika. Doch heute bremst die Korruption die Staaten aus. Und die Athleten leiden unter der Inkompetenz und Lethargie ihrer Funktionäre.

Dafür, dass der afrikanische Kontinent noch nie Olympische Spiele ausgerichtet hat, gibt es dort eine erstaunliche Anzahl olympischer Stätten: vom Olympic Park Stadium in der südafrikanischen Stadt Rustenburg über das Stade Olympique nahe der Hauptstadt der Elfenbeinküste bis hinauf nach Tunis, wo es sogar ein ganzes olympisches Viertel gibt. Nahe Kairo entsteht derzeit die „Egypt International City for Olympic Games“, obwohl von einer Vergabe der Olympischen Spiele dorthin nichts bekannt ist. Man sollte die Namensanleihen nicht so eng sehen: „Olympisch“ steht in Afrika wie auch sonst auf der Welt einfach für groß und gut, ist eine Art Qualitätssiegel, das aber nicht immer Qualität verspricht.

Lesen Sie HIER den Beitrag der Süddeutschen Zeitung.