Burkina Faso ist eines der ärmsten Länder der Welt. Der jüngste Staatsstreich brachte Ibrahim Traoré an die Macht. Er gilt als ein Hoffnungsträger.

Die russischen Fahnen sind aus den Straßen von Ouagadougou, Hauptstadt von Burkina Faso, verschwunden. Vor vier Wochen sorgten sie in Europa für viel Kritik. Vor allem junge Männer hielten bei Demonstrationen die Flaggen in Weiß, Blau und Rot hoch und schrien laut „Russie, Russie, Russie“. Die Proteste begleiteten die Absetzung von Paul-Henri Damiba, dem Präsidenten, der erst Ende Januar seinerseits durch einen Putsch an die Macht gekommen war. Nachfolger wurde ein Hauptmann mit dem Namen Ibrahim Traoré.

