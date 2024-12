Lesetipp/taz: Russische Aktivitäten in Libyen – Kein Assad, kein Afrika?

Syriens Befreiung könnte Russlands ständige Militärpräsenz am Mittelmeer beenden. Das verkompliziert die russischen Aktivitäten in der Sahelzone. Welche Auswirkungen der Sturz Assads für die russische Präsenz in der Sahlezone hat, ist unklar.

Das Ende des Assad-Regimes in Syrien erzeugt Probleme für Russlands Präsenz in Afrika. Die russische Marinebasis in Tartus an der syrischen Mittelmeerküste und die russische Luftwaffenbasis Hmeimim nahe der Stadt Lattakia waren nicht nur die Ausgangspunkte der russischen Militärintervention zur Unterstützung Assads in Syrien während des Bürgerkrieges.

Lesen Sie HIER weiter.