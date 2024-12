Lesetipp/ZDF: Wirtschaftsgipfel in Kenia – Verschläft Deutschland Afrikas Wachstum?

Screenshot BMWK-Video

Zu teuer, zu ungeduldig, zu risikoscheu – das ist der Ruf der deutschen Wirtschaft in Afrika. Bundesminister Robert Habeck will dieses Image beim Besuch in Kenia gerne aufpolieren.

Beim Wirtschaftsgipfel in Nairobi möchte Habeck für Deutschland punkten. Die Konkurrenz ist stark – China, Indien und arabische Länder haben bereits den Fuß in der Tür.

Rot leuchtet das Pagodendach im Nachthimmel von Kenias Hauptstadt Nairobi. In der Luft hängt der Duft von Fischsauce und Koriander, in kleinen Garküchen liegen Dumplings, Saté-Spieße und gebratener Pansen aus. Nairobis Chinatown erwacht zum Leben.

