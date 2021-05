Luftfahrt / Afrika: Marokko wird erstes afrikanisches Land mit einem Zentrum für Demontage und Recycling von Flugzeugen

Laut IATA werden jedes Jahr mehr als 700 Flugzeuge aus den Flotten der Fluggesellschaften ausgemustert, und etwa 90 % der Flugzeugteile können wiederverwendet oder recycelt werden. Und doch gibt es in keinem afrikanischen Land ein Zentrum für den Rückbau und das Recycling von Flugzeugen. Eine Herausforderung, die Marokko annehmen will.

Marokko könnte bald einen „Flugzeugfriedhof“ haben. Die nationale Luftfahrtbehörde ONDA hat eine internationale Ausschreibung gestartet, die zwischen dem 15. April und dem 8. Juni 2021 geöffnet ist, um ein Unternehmen auszuwählen, das im Rahmen eines DBFOT-Vertrags die Planung, den Bau, die Finanzierung und den Betrieb eines Lagerzentrums, die Demontage und das Recycling von Flugzeugen und Flugzeugteilen sicherstellt.

Das Unternehmen, das den Zuschlag erhält, wird vorübergehend (für einen verlängerbaren Zeitraum von 10 Jahren) von der öffentlichen Hand ein unbebautes Grundstück mit einer Mindestfläche von 10 Hektar (mit der Möglichkeit, diese auf 54 Hektar zu erweitern) innerhalb des Sperrgebiets des Flughafens Oujda Angad (im Nordosten Marokkos, nahe der algerischen Grenze) für die Ausübung seiner Tätigkeit erhalten.

Laut Pflichtenheft ist die Umsetzung dieses Projekts auf 3 Phasen verteilt. Die Anfangsphase wird voraussichtlich maximal 16 Monate ab dem Datum der Auftragsvergabe dauern. Diese Phase umfasst unter anderem die Entwicklung der Verbindung zwischen der Rollbahn und dem Standort, an dem das Projekt untergebracht ist, die Entwicklung von Parkplätzen, die für die Lagerung von Flugzeugen geeignet sind, die Implementierung der Straßen- und anderen Netzwerke und die Entwicklung von Büros und anderen Einrichtungen, die für die Flugzeuglagerungstätigkeit erforderlich sind. Die Phasen 2 und 3 sind auf jeweils 12 Monate angelegt.

Mit der Eröffnung dieses Zentrums wird das Königreich zum Vorreiter der Flugzeugdemontage in Afrika. Derzeit geschieht das in Nordamerika, Europa, Israel und Australien. Und doch, so die International Air Transport Association (IATA), „können alte Flugzeuge wertvoller sein als angenommen.

„Während etwa 90 % der Flugzeugteile wiederverwendet oder recycelt werden können, haben die meisten Fluggesellschaften und Flugzeugeigentümer nur begrenzte Erfahrung darin, die Stilllegung von Flugzeugen als kontrollierten Prozess zu verwalten“, beklagt der Verband.

Nach Angaben der IATA wurden zwischen 1980 und 2015 15.000 Verkehrsflugzeuge aus den Flotten der Fluggesellschaften ausgemustert. „Es wird erwartet, dass diese Zahl in den kommenden Jahren weiter steigen wird“, prognostiziert sie. Das durchschnittliche „Renteneintrittsalter“ für ein Frachtflugzeug beträgt 32,5 Jahre und für ein Passagierflugzeug 25,1 Jahre. (Quelle: Agence Ecofin, Foto: Blickpixel/Pixabay)