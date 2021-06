Lufthansa-Tochter Eurowings Discover plant Flüge nach Simbabwe mit Stopp in Namibia

Die neue Langstrecken-Freizeitfluggesellschaft der Lufthansa, Eurowings Discover, will ab März 2022 Europa mit den Victoria Falls in Simbabwe verbinden. Ab Frühjahr nächsten Jahres plant die Fluggesellschaft drei Flüge pro Woche vom Flughafen Frankfurt (FRA) zum Victoria Falls Airport (VFA) mit einem Zwischenstopp am Hosea Kutako International Airport (WDH) in Windhoek, Namibia, durchzuführen.

Der Flug von Deutschland nach Namibia dauert gut 10 Stunden. Eurowings Discover setzt auf der neuen Strecke einen ihrer Airbus A330 ein und konkurriert damit mit der deutschen Charterfluggesellschaft Condor. Zunächst ist geplant, den afrikanischen Touristen-Hotspot mittwochs, freitags und sonntags anzufliegen.

VFA kann Großraumflugzeuge abfertigen

Die Flugzeit zwischen dem Hosea Kutako International Airport (WDH) und dem Victoria Falls Airport (VFA) beträgt eine Stunde und 35 Minuten. Der Flughafen wurde im April 2013 dank eines 150-Millionen-Dollar-Kredits der Exim Bank of China umgebaut und kann mit seiner neuen, 4.000 Meter langen Startbahn Flugzeuge bis zur Größe einer Boeing 747 abfertigen.

Die simbabwische Nachrichten-Website ZimLive.com zitiert Eurowings Discover in einer Stellungnahme zu den neuen Flügen wie folgt: „Eurowings Discover freut sich, bekannt zu geben, dass wir ab dem 30. März 2022 unser Netzwerk in Subsahara-Afrika erweitern und drei wöchentliche Flüge von Frankfurt nach Victoria Falls anbieten werden, um unser Engagement in der Region weiter zu stärken und unsere Präsenz in Afrika zu erweitern.“

Victoriafälle sind ein Touristenmagnet

Seit der Entdeckung durch David Livingston am 16. November 1855 haben sich die Victoriafälle zu einem Touristenmagneten für Menschen rund um den Globus entwickelt. In der lokalen Sotho-Sprache wird der 108 Meter hohe Wasserfall Mosi-oa-Tunya genannt, was „der Rauch, der donnert“ bedeutet. Er gilt als eines der größten Naturwunder der Welt.