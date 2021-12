Luftverkehr: Covid-19 bringt afrikanischen Fluggesellschaften Verluste von über 8,5 Mrd. USD

Nachdem die afrikanischen Fluggesellschaften im Jahr 2020 Einnahmen in Höhe von mehr als 10 Milliarden US-Dollar verloren haben, verlieren sie auch 2021 gegenüber Covid-19 weiter an Punkten. Grenzschließungen, Gesundheitsvorschriften und das Auftreten der Omicron-Variante werden sich negativ auf Reisen und Einnahmen auswirken.

2021 ist ein weiteres katastrophales Jahr für afrikanische Fluggesellschaften. Denn obwohl Flüge in fast allen Ländern zu bestimmten Zeiten des Jahres möglich waren, blieb das Passagieraufkommen gering. „Für 2021 schätzen wir, dass die afrikanischen Fluggesellschaften 43 Millionen Passagiere befördern werden, was etwa 45% des Verkehrsaufkommens von 2019 entspricht“, argumentiert der Verband der afrikanischen Fluggesellschaften (AFRAA) in seinem Jahresbericht 2021. So erreichte das Passagieraufkommen zwischen Januar und November 2021 41,6 % des Volumens von 2019.

39 Prozent des Passagieraufkommens entfielen auf Inlandsflüge, 29,3 Prozent auf Flüge zwischen afrikanischen Ländern und 31,6 Prozent auf internationale Flüge.

„Die innerafrikanische Konnektivität erreichte im Oktober 2021 78% des Niveaus vor Covid-19“, heißt es in dem AFRAA-Bericht, der betont, dass einige Flughäfen auf dem Kontinent, darunter Abidjan (Elfenbeinküste) und Dakar (Senegal), ihr Konnektivitätsniveau im Februar 2020 leicht überschritten hatten.

Den AFRAA-Daten zufolge werden die Umsätze von Unternehmen auf dem Kontinent bis zum Ende des laufenden Jahres voraussichtlich um 8,5 Milliarden US-Dollar sinken, was einem Rückgang von 49 % gegenüber den 2019 erzielten Einnahmen entspricht. Der Rückgang war jedoch geringer als im Jahr 2020, als er 10,21 Milliarden US-Dollar betrug, was einem Rückgang von 58,8 % gegenüber den Einnahmen von 2019 entspricht.

Mehrere Faktoren führten zu dieser Situation. Neben der Schließung der Grenzen für einen Teil des Jahres, die zu weniger Reisen und einer erhöhten Covid-19-Infektion in einigen Ländern führte, brachte das Auftauchen der neuen Omicron-Variante die Landkarte der Flugziele erneut durcheinander, wodurch die Luftfahrtbranche in einigen Teilen des Kontinents erhebliche Umsatzeinbußen hinnehmen musste, insbesondere im letzten Quartal, das von den Weihnachtsfeiertagen geprägt ist.

Diese Ergebnisse stellen eine direkte Bedrohung für das Überleben der afrikanischen Luftfahrtindustrie dar, stellt der Verband fest und merkt an, dass viele der afrikanischen Fluggesellschaften dank der starken Unterstützung ihrer Regierungen noch Widerstand leisten. So mussten die großen Fluggesellschaften des Kontinents, darunter South African Airways, Kenya Airways, Royal Air Maroc usw., Umstrukturierungspläne aufstellen, die von ihren Regierungen unterstützt wurden, um diese außergewöhnliche Krise zu bewältigen. Andere werden nicht auf diese Unterstützung zählen können und drohen zu verschwinden.