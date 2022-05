Lust auf Freiwilligendienst in Afrika? Für Ruanda gibt’s noch Plätze ab August!

Persönliche Weiterentwicklung und praktische Einblicke ins Arbeitsleben – das suchen viele junge Menschen nach dem Schulabschluss. Eine gute Möglichkeit dafür bietet ein Freiwilligendienst im In- oder Ausland. Die gemeinnützige Tochter des DRK in Hessen Volunta ermöglicht jungen Menschen spannende Erfahrungen mit dem Programm „weltwärts“: Insgesamt stehen über 100 Plätze in mehreren afrikanischen Ländern, in vielen Ländern Südamerikas, in Indien und Thailand zur Wahl.

Das weltwärts-Programm bei Volunta bietet eine Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten. Freiwillige unterstützen benachteiligte Kinder und Jugendliche an Schulen oder im Kinderdorf, engagieren sich in ökologischen oder entwicklungspolitischen Projekten oder helfen in Krankenhäusern. Vor-, Zwischen- und Nachbereitungsseminare gewährleisten, dass die Freiwilligen für die Kultur und Besonderheiten ihres Gastlandes sensibilisiert werden. Mentor:innen der Volunta-Partnerorganisationen unterstützen die Freiwilligen vor Ort. Ein Pluspunkt des weltwärts-Programmes ist nicht nur die pädagogische Begleitung, sondern auch die finanzielle Förderung: Viele Kosten, zum Beispiel für Unterkunft, Verpflegung und den Hin- und Rückflug werden übernommen.

Interessierte können sich jetzt bewerben auf www.volunta.de. Plätze für die Ausreise im August gibt es für Afrika noch in Ruanda, sowie in Bolivien, Ecuador, Kolumbien, Indien und Thailand. Telefonische Beratung bietet Volunta unter 0611 / 95 24 90 00.

Über Volunta

Volunta ist eine gemeinnützige Tochter des Deutschen Roten Kreuzes in Hessen. Volunta berät und betreut junge Menschen in ihrem Freiwilligendienst in Hessen und im Ausland. Außerdem organisiert Volunta Schüleraustausch nach Irland, Kanada, Spanien, Südafrika und in die USA.

Weitere Informationen auf www.volunta.de