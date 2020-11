Machen Sie mit! Kommunikationsforschungsinstitut sucht Interviewpartner/innen aus Hamburg und Frankfurt mit ethnischem afrikanischem Hintergrund

Die Data 4U – Gesellschaft für Kommunikationsforschung mbH mit Sitz in Berlin ist ein Kommunikationsforschungsinstitut, das auf dem Gebiet der ethnischen Zielgruppen in Deutschland und in Europa spezialisiert ist. Für eine wissenschaftliche Studie (Einzelinterview) zum Thema „Leben in Deutschland“ sucht das Unternehmen im Auftrag der Universität Passau Frauen und Männer mit ethnischem afrikanischem Hintergrund als Teilnehmer (m/w) aus HAMBURG oder aus FRANKFURT AM MAIN.

Alle Teilnehmer (m/w):

– leben in Hamburg oder in Frankfurt am Main

– sind zwischen 25-45 J alt

– sind Akademiker (min BA) und berufstätig

– sind als Kleinkind nach Deutschland eingewandert oder sind in Deutschland geboren

– haben mindestens einen Elternteil aus Afrika

Die Interviews werden über Skype geführt. Eine Aufwandsentschädigung wird gezahlt (variabel je nach Länge des Interviews). Termine: ab sofort nach Vereinbarung.

Kontaktaufnahme unter: bekleyen&data4u-online.de (Anti-Spam: bitte „&“ durch „@“ ersetzen!)