Madagaskar / Attentatsversuch auf Andry Rajoelina: zwei Franzosen verhaftet

Der Präsident der Republik Madagaskar, Andry Rajoelina, sei Ziel eines Attentats gewesen. Auf einer Pressekonferenz am Donnerstagabend sagte die Generalstaatsanwältin des Berufungsgerichts, Berthine Razafiarivony, dass mehrere ausländische und madagassische Staatsangehörige einen Plan ausgebrütet haben, um hochrangige Persönlichkeiten zu eliminieren und zu neutralisieren, einschließlich des Staatsoberhauptes.

Diese Personen wurden am Dienstag verhaftet, als Teil einer Untersuchung über eine Bedrohung der Staatssicherheit, sagte Berthine Razafiarivony. Sie machte jedoch keine Angaben zum Sachverhalt und auch nicht zu den laufenden Gerichtsverfahren. Zwei ehemalige französische Soldaten wurden am vergangenen Dienstag verhaftet. Der erste ist ein pensionierter Oberst, der ein französisches Militärregiment im Tschad führte. Der zweite, ein Franko-Madegasse, ehemaliger Gendarm, wurde später Ausbilder eines Fallschirmkommandos. Auch wenn kein Name offiziell bekannt gegeben wurde, kursieren die Namen Paul Rafanoharana und Philippe Marc François im Internet. Zur Erinnerung: Paul Rafanoharana war der diplomatische Berater von Andry Rajoelina während der Transition.

Während der Unterzeichnungszeremonie eines Partnerschaftsabkommens mit der Weltbank im Staatspalast von Iavoloha, gestern Morgen, zeigten weder der Präsident der Republik, der in aller Ruhe und ohne Anzeichen von Besorgnis ein langes Gespräch mit den Gästen führte, noch die Präsidentengarde besondere Vorsicht, die auf einen Attentatsversuch hinweisen könnte. Auch die Durchsuchung der Gäste schien normal zu verlaufen, wie immer, ohne erkennbare Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen.

Dieser Attentatsversuch auf den madegassischen Staatschef wurde von der Exekutive wenige Tage nach der Demonstration der Oppositionsparteien in Paris und weniger als 48 Stunden vor dem Kongress der Oppositionsplattform RMDM des ehemaligen Präsidenten Marc Ravalomanana angekündigt.

Wenige Wochen zuvor waren auch Mitglieder der Regierung, darunter der für die Nationale Gendarmerie zuständige Staatssekretär, General Richard Ravalomanana, Ziel eines weiteren Attentats. Sechs Personen, darunter zwei ehemalige enge Mitarbeiter des ehemaligen Präsidenten der Republik, Hery Rajaonarimampianina, wurden im Zusammenhang mit diesem anderen Fall festgenommen und in Untersuchungshaft genommen. (Quelle: Madagascar Tribune, Foto: Mmalembo)