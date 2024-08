Mali: Armee erklärt, „Terroristen“ getötet zu haben – Kinder unter den Opfern

Die Armee in Mali erklärt, „terroristische Ziele“ in Tinzaouatène zerstört zu haben. Die Ortschaft an der Grenze zwischen Mali und Algerien war am Sonntagmorgen von einer Drohne beschossen worden. Die Rebellen der CSP und lokale zivile Quellen behaupten, dass bei den Angriffen Zivilisten getötet worden seien, darunter etwa zehn Kinder, berichtet RFI.

Die malische Armee erklärte in ihrem Kommuniqué, sie habe Fahrzeuge „mit Kriegsmaterial“ „gesichtet“ und „identifiziert“, die „sorgfältig im Hof einer Konzession“ aufbewahrt worden seien, bevor sie „eine Reihe von Angriffen“ durchgeführt habe.

Die offizielle Bilanz: „etwa 20 bewaffnete Personen“ wurden „neutralisiert“. Die malische Armee betonte in ihrem Kommuniqué die „Effizienz“ und „Präzision“ ihrer Operationen. Am Sonntagabend hatte der Generalstab in einer im staatlichen Fernsehen ORTM ausgestrahlten Botschaft die Bevölkerung aufgefordert, „sich von den Terroristen fernzuhalten“ und sich an „sichere Orte“ zu begeben.“

Vor einem Monat hatten die CSP-Rebellen hier in Tinzaouatène mehrere Dutzend malische Soldaten und Wagner-Stellvertreter getötet, von denen einige auch gefangen genommen worden waren. Dies war die einzige schwere Niederlage der malischen Streitkräfte und Wagners gegen die CSP-Rebellen, die im November letzten Jahres aus ihrer Hochburg Kidal vertrieben wurden und sich seitdem an die algerische und mauretanische Grenze zurückgezogen haben.