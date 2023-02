Mali: Chef der Menschenrechtsabteilung der MINUSMA soll das Land innerhalb von 48 Stunden verlassen

Der malische Minister für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit teilte am Sonntagabend mit, dass er Guillaume Ngefa-Atondoko Andali, Leiter der Menschenrechtsabteilung der Multidimensionalen Integrierten Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali (MINUSMA), zur „persona non grata“ erkläre. Diese Maßname „folge auf die destabilisierenden und subversiven Handlungen von Herrn Andali, die einen eklatanten Verstoß gegen die Grundsätze und Verpflichtungen darstellen, die von den Beamten der Vereinten Nationen und jedem in Mali akkreditierten Diplomaten gemäß den einschlägigen internationalen Übereinkommen zu beachten sind“.

Folglich müsse der Betroffene das Land innerhalb von 48 Stunden verlassen, heißt es in der gleichen Quelle. „Die Handlungen von Herrn ANDALI anlässlich der verschiedenen Sitzungen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zu Mali bestanden darin, Usurpatoren auszuwählen, die sich den Titel von Vertretern der malischen Zivilgesellschaft anmaßten und dabei die nationalen Behörden und Institutionen ignorierten“, erklärt das offizielle Dokument. Im Juli 2022 hatte das malische Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit Olivier Salgado, dem Sprecher der MINUSMA, eine Frist von 72 Stunden eingeräumt, um das Staatsgebiet zu verlassen.

Die malische Diplomatie hatte erklärt, dass „diese Maßnahme auf eine Reihe tendenziöser und inakzeptabler Veröffentlichungen des Betreffenden“ im sozialen Netzwerk Twitter folgte, wo er „ohne jeden Beweis erklärt hatte, dass die malischen Behörden vorab über die Ankunft der 49 ivorischen Soldaten mit einem zivilen Flug auf dem internationalen Flughafen Präsident Modibo Keita am 10. Juli 2022 informiert worden wären“. (Quelle: info241)