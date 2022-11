Mali: Deutscher Priester in Bamako vermisst

Pater Hans Joachim Lohre, genannt Pater Ha-Yo, lebt seit etwa 30 Jahren in Mali und unterrichtet am Ific, dem Institut für christlich-islamische Bildung in Bamako. Pater Ha-Yo nahm nicht an der Messe teil, zu der er am Sonntagmorgen erwartet wurde. Seitdem war er nicht mehr erreichbar und unauffindbar. Sein Verschwinden wurde der malischen Polizei gemeldet, berichtet der französische Radiosender RFI.

Am Sonntag kam er nie in der Pfarrei Sainte Monique in Kalabankoura an, wo er an einer Messe teilnehmen sollte. Am Sonntagmorgen fuhr Pater Ha-Yo nach Angaben mehrerer Angehöriger, darunter ein Leiter des Ific, zunächst mit dem Auto weg, kehrte dann aber schnell zurück, um etwas aus seinem Zimmer zu holen. Das Kreuz, das der deutsche Priester normalerweise bei sich trägt, wurde auf dem Boden in der Nähe des Fahrzeugs gefunden. Seine Mitbrüder sagten, sie hätten auch ungewöhnliche Spuren entdeckt, „als ob es eine Auseinandersetzung gegeben hätte“, so einer von ihnen.

Die malische Polizei wurde benachrichtigt und eine Suche nach dem Täter eingeleitet. Die deutsche Botschaft wollte keine näheren Angaben machen und verwies auf das deutsche Außenministerium.

Eine Geiselnahme durch eine dschihadistische Gruppe kann nicht ausgeschlossen werden, doch in Bamako scheint sie sehr unwahrscheinlich zu sein. Entführung aus niederen Beweggründen? Geste der Feindseligkeit gegenüber der christlichen Gemeinschaft? In den letzten Wochen kam es in Mali zu interreligiösen Spannungen, die vor allem durch vereinzelte Äußerungen in sozialen Netzwerken geschürt wurden, die sowohl in der muslimischen als auch in der christlichen Gemeinschaft heftige Reaktionen hervorriefen.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird von seinen Angehörigen keine Hypothese bevorzugt. Sie weisen darauf hin, dass Pater Hans Joachim Lohre „keine bekannten Konflikte mit irgendjemandem“ hatte, dass er seit über 30 Jahren in Mali lebt und dass er, bevor er vor drei Jahren in das Ific eintrat, verschiedene Pfarreien besucht und an Bamakos Flügel der Katholischen Universität Westafrikas gelehrt hatte und dass er sich stets persönlich dafür eingesetzt hatte,