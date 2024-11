Mali: Premierminister Choguel Maïga nach Kritik an Militärmachthabern seines Amtes enthoben

Choguel Maïga ist nicht mehr Premierminister von Mali. Ein am Abend des 20. November im staatlichen Fernsehen ORTM verlesenes präsidiales Dekret, vorgetragen durch den Generalsekretär der Präsidentschaft, beendet die Amtszeit des Premierministers und aller Regierungsmitglieder. Diese Entlassung schien unausweichlich, nachdem der nun ehemalige Premierminister am 16. November scharfe Kritik geäußert hatte, berichtet RFI. Er warf den herrschenden Militärs vor, ihn nicht in Entscheidungen einzubinden und die Wahlen, die die Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung markieren sollten, einseitig verschoben zu haben.

Choguel Maïga war im Juni 2021 ernannt worden, nach dem zweiten Militärputsch. Die vorherige Regierung unter Präsident Bah N’Daw und Premierminister Moctar Ouane hatte versucht, einige putschistische Oberste aus der Regierung zu entfernen, was laut offizieller Darstellung zur „Korrektur des Übergangs“ führte.

Choguel Maïga, der zuvor ein „verkleidetes Militärregime“ kritisiert hatte, entschied sich, selbst Teil der Macht zu werden, und übernahm das Amt des Premierministers. Doch trotz einiger aufsehenerregender Aussagen, wie etwa der berühmten Kritik an Frankreich als „Abbruch mitten im Flug“ vor den Vereinten Nationen, nur drei Monate nach seiner Ernennung, hatte Maïga kaum tatsächliche Macht.

Seine Beziehungen zu den Militärs, die kürzlich zu Generälen befördert wurden, verschlechterten sich allmählich. Seit einem Jahr war die Spannung spürbar gestiegen, und im Mai hatte einer seiner engen Mitarbeiter seine Entmachtung öffentlich angeprangert. Dies führte zu dessen Inhaftierung und Verurteilung wegen „Schädigung des Ansehens des Staates“.

Maïga könnte strafrechtlich verfolgt werden

Nach seiner Entlassung dürfte Choguel Maïga versuchen, sich als Oppositionsführer neu zu positionieren, mit Blick auf mögliche zukünftige Wahlen. Es wird jedoch schwierig für ihn sein, nach dreieinhalb Jahren im Dienst des Regimes überzeugend aufzutreten.

Zudem könnte er nun die „Justiz“ der Transition fürchten: In den letzten Tagen haben pro-juntistische Organisationen ihn des „Hochverrats“ und der „Destabilisierung“ beschuldigt. Choguel Maïga könnte seinerseits strafrechtlich verfolgt werden und möglicherweise in Untersuchungshaft geraten, was ihn daran hindern würde, sich politisch zu äußern und aktiv zu sein. Wie viele andere politische Persönlichkeiten in Mali, die weiterhin inhaftiert sind und für die Choguel Maïga sich nie eingesetzt hat, könnte auch er ein ähnliches Schicksal erleiden. (Foto:

ITU Pictures from Geneva, Switzerland)