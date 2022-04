Mali: Russischer Soldat in Hombori getötet, Soldaten erwidern das Feuer in der Stadt

Ein russischer Soldat der malischen Armee wurde am Dienstag, den 19. April, in Hombori im Kreis Douentza im Zentrum des Landes getötet, nachdem sein Fahrzeug auf einer improvisierten Mine explodiert war, berichtet der französische Sender RFI unter Bezug auf diverse Quellen, die auch von einem Gegenschlag der Armee sprechen.

Zahlreiche malische und internationale Quellen, darunter humanitäre und militärische, berichten, dass ein Fahrzeug der malischen Armee, genauer gesagt der Gendarmerie, am Dienstagmorgen in Hombori von einem improvisierten Sprengsatz getroffen worden sei. Dies ist eine übliche Vorgehensweise der Dschihadisten der mit Aqmi verbundenen Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), die in diesem Gebiet aktiv ist.

Ein Soldat sei getötet worden, wobei es sich nicht um einen Malier, sondern um einen Russen gehandelt habe, der während der Evakuierung in das Krankenhaus von Sévaré an den Folgen seiner Verletzungen gestorben sei, so die gleichen Quellen.