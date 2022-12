Malische Armee und Wagner werden des Mordes und der Plünderung im südlichen Zentralmali beschuldigt

Die malische Armee wird erneut wegen Übergriffen angeklagt, und zwar in der Gemeinde Dioura in der Nähe von Mauretanien. Auch diesmal soll die paramilitärische Organisation Wagner in einen Mord an der Zivilbevölkerung verwickelt sein.

Eine neuerliche Operation der malischen Armee, die von der privaten Firma Wagner unterstützt wurde, soll sich zu einer Tragödie entwickelt haben. Es handelt sich um eine Razzia, die am Dienstag, dem 6. Dezember, in Kita auf dem Markt des Dorfes in der Gemeinde Dioura durchgeführt wurde. Die Männer in Uniform haben laut Zeugenaussagen, die von RFI gesammelt wurden, ein Chaos angerichtet.

Lokale Quellen der Zeitung berichten, dass es nach dem Durchzug der malischen Streitkräfte und Wagners zwei bis fünf Tote und Verletzte gegeben habe. Sie sollen in den frühen Morgenstunden zu Beginn des Wochenmarkts mit mehreren Hubschraubern am Ort des Geschehens eingetroffen sein. Ziel: Verfolgung der Dschihadisten der GSIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans – Gruppe zur Unterstützung des Islam und der Muslime), eine mit Al-Qaida verbundene Terrorgruppe.

Schüsse der Armee auf die Menschenmenge

Die Famas wollten sicherlich einen Moment der Versorgung der Terroristen nutzen, um sie in die Finger zu bekommen. Nur ist die Operation in dieser von Zivilisten stark frequentierten Stadt an der Kreuzung zwischen Mali und Mauretanien schiefgelaufen. Die Quellen von RFI berichteten, dass die Armee und die russischen Stellvertreter mehrmals in die Menge geschossen und mehrere Menschen getötet hätten.

Darüber hinaus wurde von drei Männern berichtet, die verletzt und anschließend nach Mauretanien evakuiert wurden. Die Streitkräfte stellten zudem acht weitere Personen fest. Lt. Quellen sind die Soldaten mit den Einnahmen mehrerer Geschäfte der Ortschaft abgezogen.

Malische Armee und Wagner werden häufig wegen Übergriffen beschuldigt

Dies ist nicht das erste Mal, dass die malische Armee und Wagner wegen Übergriffen angeklagt werden. Anfang April hatten die Famas bekannt gegeben, dass sie 203 Terroristen ausgeschaltet hätten. Dies geschah im Zuge einer am Boden durchgeführten Operation. Die Truppen wurden von der malischen Luftwaffe unterstützt, die aus der Luft koordinierte. Der Generalstab der malischen Streitkräfte hatte erklärt, dass die groß angelegte Operation vom 23. bis 31. März 2022 in der Region Mopti im Zentrum des Landes durchgeführt worden war.

Einige Tage später berichtete die NGO ACLED (Armed conflict location event data), dass im vorangegangenen März ebenfalls in Mali 652 Zivilisten getötet worden waren. Die NGO erklärte in einer Pressemitteilung, dass die Zivilisten in Menaka und Gao im Nordosten Malis sowie in Boni, Koro, Macina und Moura im Zentrum des Landes getötet worden seien. (Quelle: afrik.com)