MANUYOO: Lifestyle Made in Afrika – Berliner Startup setzt auf Handel statt auf Hilfsgelder

MANUYOO: Ein Berliner Startup mit einem radikal neuen Ansatz in den Beziehungen mit Afrika. Um die Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent weiterzutreiben, setzt man nicht auf Hilfsgelder sondern auf Handel. MANUYOO vertreibt junge Marken und Produkte aus allen 55 Ländern Afrikas. Laufschuhe aus Kenia, Palmenlikör aus Benin, Manufaktur-Schokolade und hochwertige Kosmetik aus Ghana, Designer- Mode aus Südafrika. Produkte abseits der üblichen Afrika-Klischees.

„In den Beziehungen zu Afrika wollen wir einen Paradigmenwechsel bewirken. Afrika ist für uns ein Kontinent des Aufbruchs, der Innovation, der Chancen. Ein Kontinent mit mutigen, ideenreichen, engagierten Unternehmern. Wir wollen mit ihnen Handel auf Augenhöhe betreiben. Fair, transparent, ganzheitlich. Wir bringen einen neuen Lifestyle – und zeigen was ‚Made in Afrika‘ heute bedeutet. Unsere Produkte präsentieren und verkaufen wir in unserem Online-Kaufhaus und später auch in Pop-up-Stores“, erklären die Inhaber:innen.

Doch MANUYOO ist noch mehr als ein attraktiver neuer Marktplatz für einzigartige Marken und Produkte. MANUYOO ist zugleich die Verbindung zu deren Herstellern: Man kennt jeden der Lieferanten persönlich und arbeitet mit lokalen Branchenkennern, Trendsettern und Influencern zusammen, die einzigartige Produkte für MANUYOO aufspüren.

