Marokkaner Brahim Saâdoune nach saudischer Vermittlung von Russland freigelassen

Der von den pro-russischen Separatisten in Donezk zum Tode verurteilte Marokkaner Brahim Saâdoune wurde nach einer Vermittlung des Kronprinzen Mohammed bin Salman freigelassen, berichtet maroc-hebdo.press.

Nach Angaben des saudischen Außenministeriums wurden im Rahmen eines Austauschs zwischen Russland und der Ukraine zehn Gefangene auf Vermittlung des Kronprinzen Mohammed bin Salman freigelassen, berichteten u.a. die saudische Nachrichtenagentur SPA und AlArabya/KSA (siehe twitter-Foto).

Es handelte sich um Staatsangehörige aus Marokko, den Vereinigten Staaten von Amerika, dem Vereinigten Königreich, Schweden und Kroatien.

Die SPA erklärte, dass die zuständigen Behörden in Saudi-Arabien die Gefangenen aufgenommen und von Russland in das Königreich überführt hätten und sich bemühen würden, die Verfahren für ihre Rückführung in ihre Heimatländer zu erleichtern.

Zur Erinnerung: Saâdoune wurde am Donnerstag, den 9. Juni 2022, nach einem Blitzverfahren vom Obersten Gerichtshof der selbsternannten Volksrepublik Donezk in der Ostukraine zusammen mit den beiden Briten Aiden Aslin und Shaun Pinner verurteilt. Ihm wird vorgeworfen, als Söldner an der Seite der ukrainischen Armee gekämpft zu haben.