Marokkanische CAN-Handballmeisterschaft von Algerien boykottiert und verschoben

Die 25. Ausgabe des African Cup of Nations im Handball der Senioren, die Marokko ursprünglich vom 13. bis 23. Januar 2022 in Guelmim und Laâyoune ausrichten sollte, wurde schließlich von der für diesen Sport auf dem Kontinent zuständigen Instanz auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Algerien hatte das Turnier boykottiert, da es in einer Stadt in der Westsahara, Laâyoune, ausgetragen wird.

Der Afrikanische Handballverband (CAHB) erklärte, dass der nächste Afrika-Cup der Handballnationen für Senioren nicht mehr am ursprünglichen Termin stattfinden werde. „Sehr geehrte Herren Präsidenten, der Afrikanische Handballbund (CAHB) hat die Ehre, Ihnen mitzuteilen, dass nach der Auslosung der CAN 2022, die heute an seinem Sitz in Abidjan per Videokonferenz durchgeführt wurde, das Sekretariat eine Einspruchsklage registriert hat. Bis zur Prüfung dieser Beschwerde werden die Ergebnisse der Auslosung ausgesetzt und ihre Auswirkungen mit vollständiger Nichtigkeit belegt“, heißt es in der Erklärung.

Stattdessen wird der CAHB den Fall auf seiner für den 28. Dezember 2021 anberaumten Sitzung eingehend prüfen, um ihn zügig weiterzuverfolgen. Gleichzeitig entschuldigte sich der CAHB für die Unannehmlichkeiten, die bei der Vorbereitung der Nationalmannschaften auf die Teilnahme an diesem Wettbewerb entstanden waren. Die Gründe für die Verschiebung wurden von der CAHB jedoch nicht genannt.

Algerien hatte angekündigt, den Cup zu boykottieren, da er in einer Stadt in der Westsahara, nämlich Laâyoune, ausgetragen wird. Das Gebiet wird sowohl von Marokko als auch von der Demokratischen Arabischen Republik Sahara (DARS) beansprucht, die 1976 von der Frente Polisario ausgerufen wurde. Bei der Auslosung war das algerische Team durch Kenia ersetzt worden. (Quelle: afrik.com)