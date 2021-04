Marokko: ambitionierte Entwicklungspolitik für das Schienennetz – Infrastruktur auf dem neuesten Stand der Technik

Es ist 8 Uhr morgens. Die Sonne geht auf über der pulsierenden Metropole Casablanca, die vom Atlantischen Ozean begrenzt wird. Mohamed Al Mamoune geht zügig durch die überfüllten Straßen. Er ist auf dem Weg zum Bahnhof in Richtung Rabat, der Hauptstadt des Königreichs, wo ein Kunde auf ihn wartet. Der dreißigjährige Mohamed ist Senegale und Unternehmer im Digitalgeschäft. Er unterstützt Unternehmen im ganzen Königreich bei ihren Kommunikationsstrategien und hilft ihnen, ihre visuelle Identität zu entwickeln. Ein Job, der ihn dazu bringt, regelmäßig durch das Land zu reisen, um neue Kunden anzusprechen. Dabei setzt er auf ein Verkehrsmittel, das von den Marokkanern zunehmend genutzt wird: den Zug.

„Sich problemlos im ganzen Land bewegen zu können, ist wichtig. Ich reise meistens mit dem Zug. Wenn ich es mit dem Preis des Straßentransports vergleiche, ist der Zug viel wirtschaftlicher und viel ökologischer. Außerdem spare ich Zeit „, sagt Al Mamoune.

Wie er haben sich Millionen von Reisenden in Marokko für das Reisen mit der Bahn entschieden. Im Jahr 2020 fuhren mehr als 38 Millionen Fahrgäste mit dem Zug, ein Anstieg von 25 % in einem Jahrzehnt, der durch eine ehrgeizige Politik zum Ausbau des Schienennetzes ermöglicht wurde. Ziel ist es, dem Mobilitätsbedürfnis der Bürger gerecht zu werden, das mit der wirtschaftlichen, industriellen und touristischen Entwicklung des Königreichs gestiegen ist. Und vor allem, um den Zug zu einem echten Bindeglied zu machen, das die Landesteile näher zusammenbringt.

Das staatliche Eisenbahnamt (ONCF) hat in den letzten zehn Jahren spektakuläre Projekte auf den Weg gebracht. Die bemerkenswerteste davon ist zweifellos der Bau der ersten Hochgeschwindigkeitsstrecke auf dem afrikanischen Kontinent, die Tanger mit Casablanca in etwas mehr als zwei Stunden verbindet.

Während der Hochgeschwindigkeitszug (TGV) sinnbildlich für die Ambitionen des Königreichs ist, wurde das gesamte Schienennetz modernisiert und verstärkt. Die Afrikanische Entwicklungsbank hat einen Beitrag geleistet, indem sie der ONCF 300 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hat, um das Projekt zur Erhöhung der Kapazität der Eisenbahnlinie Tanger-Marrakesch zu finanzieren. Diese Finanzierung ermöglichte es, die Anzahl der Gleise zu erhöhen, die Signalisierung zu modernisieren, zahlreiche Bauwerke wie den hochmodernen Bahnhof Casa-Port zu errichten und die zentrale Signalisierungsleitstelle zu bauen.

Die Bank beschränkt sich nicht auf die reine Finanzierung, sondern unterstützt auch nachhaltig, was der Generaldirektor der ONCF, Mohamed Rabie Khlie, begrüßt: „Die Afrikanische Entwicklungsbank ist ein historischer Partner, seit den 1990er Jahren. Neben der Finanzierung zu einem Vorzugszinssatzsatz haben wir von der technischen Unterstützung durch die Teams der Bank profitiert, die immer ein offenes Ohr für uns haben. “

Die Anstrengungen Marokkos im Eisenbahnsektor haben also Früchte getragen. Laut Ahmed Bouhaltit, Director of Engineering bei ONCF, „hat das Netzwerk in den letzten zehn Jahren eine Revolution durchgemacht. Eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, eine Verdoppelung der Gleise in Richtung Marrakesch, eine Verdreifachung der Gleise zwischen Kenitra und Casablanca, ganz zu schweigen von der Modernisierung des Betriebssystems, das nun viel intelligenter und effizienter ist. Für den Fahrgast ist es mehr Komfort, mehr Sicherheit und mehr Pünktlichkeit. Das ist unvergleichlich! “

Wenn auch die Mobilität der Marokkaner dank der Modernisierung des Schienennetzes stark zugenommen hat, so ist dies nicht das einzige Ziel, das die ONCF laut ihrem Generaldirektor verfolgt. „Durch diese Projekte hoffen wir, die Zahl der Fahrgäste im Netz zu verdoppeln oder sogar zu verdreifachen. Und darüber hinaus auch den Gütertransport, um die sozioökonomische Entwicklung unseres Landes zu begleiten. “

Die Entwicklung des Güterverkehrsangebots hat das Entstehen neuer Industriezentren gefördert. Durch die Ausstattung mit einer modernen Eisenbahninfrastruktur konnte Marokko viele Investoren anlocken, vor allem im Automobilsektor. Das bestätigt Souhail Tantaoui, Manager „Downstream Flow“ bei der marokkanischen Tochtergesellschaft des französischen Autobauers PSA. „Das Schienennetz ist für uns sehr wichtig. Täglich befördern zwei Züge jeweils 280 Fahrzeuge. Dies ermöglicht es uns, unsere tägliche Produktion zum Hafen von Tanger Med zu evakuieren und dann nach Europa und in die ganze Welt zu exportieren. Der Zug ist pünktlich und hat zeitliche Vorteile, und vermeidet 35 Lastwagen pro Tag auf der Straße, um unsere Fahrzeuge zu transportieren. “

Ökologisch und praktisch, ist die Bahn für viele Wirtschaftsakteure in Marokko schnell zum bevorzugten Transportmittel geworden. Seit 2010 hat das nationale Schienennetz seine Frachtkapazität verdoppelt, von zwanzig Zügen pro Tag im Jahr 2010 auf vierzig im Jahr 2020.

„Marokko plant, sein Schienennetz mehr und mehr auszubauen. Das ist eine gute Nachricht, denn so kann ich mein Geschäft ausbauen“, sagt Mohamed Al Mamoune. Als Afrikaner denke ich, dass unsere Länder das Gleiche tun sollten: den Bahnverkehr entwickeln. Das würde ihnen einen wirtschaftlichen Aufschwung ermöglichen.“

Heute verfügt Marokko über ein modernes, sicheres und zuverlässiges Schienennetz. Eine Infrastruktur, auf dem neuesten Stand der Technik, die die Attraktivität des Königreichs stärkt und die Lebensbedingungen der Bevölkerung verbessert. Dies ist das Ziel der Afrikanischen Entwicklungsbank, die zu einem grüneren, innovativeren und wettbewerbsfähigeren Afrika beiträgt. (AfDB, Bild MichaelGaida/Pixabay).