Marokko: Cristiano Ronaldos neues Hotel eröffnet im Februar 2021 in Marrakesch

Der portugiesische Juventus Turin-Star Cristiano Ronaldo investiert weiterhin in diverse vielversprechende Projekte, insbesondere im Hotelbereich. Der Spieler, der gerade von den Globe Soccer Awards zum „besten Fußballer des Jahrhunderts“ gewählt wurde, wird im Februar 2021 sein erstes Hotel in Marrakesch einweihen. Weitere Hotels in Marokko sind bereits geplant.

Nach New York, Lissabon, Funchal und Madrid hat der fünffache Gewinner des Goldenen Balls (2008, 2013, 2014, 2016 und im Jahr 2017), Cristiano Ronaldo, soeben die Verschiebung des Einweihungstermins seines architektonischen Juwels „Pestana CR7“ bekannt gegeben, der ursprünglich für Dezember 2020 in Marrakesch, Marokko, vorgesehen war. Die Fans des portugiesischen Stars von Juventus Turin sind begeistert von der Nachricht und freuen sich schon sehr auf die Eröffnung im Februar 2021.

Im Mai letzten Jahres besuchte Cristiano Ronaldo die ockerfarbene Stadt, um die Arbeiten an seinem architektonischen Schmuckstück „Pestana CR7“ zu überwachen. In der neuen „Avenue M“, im Herzen der Menara Gardens, gelegen, erforderte das neue Hotel, das VIPs aus der Welt des Fußballs, des Kinos etc. empfangen soll, eine Investition von 430 Millionen Dirham (38.682.600 Euro).

Der Wohnanteil nimmt 95.000 Quadratmeter ein. Downtown Hotel Corporation (DHC) unterzeichnete eine Vereinbarung mit Four Seasons Hotels & Resorts für die Entwicklung von 96 Residenzen unter der Marke Four Seasons Private Residences Marrakech und M Avenue.

Diese 500 Meter lange Allee wird 20.000 Quadratmeter Gewerbefläche, 65 Wohnapartments unter der Marke M Residence, 88 Four Seasons Apartments, das 174-Zimmer-Hotel CR7, ein 4.500 Quadratmeter großes Business Center und eine Luxusklinik umfassen.

Mit 174 Zimmern zu Preisen ab 200 Euro, zwei Restaurants, einem Business Center und einem Spa zielt das neueste Mitglied der Pestana CR7 Lifestyle Hotels auf eine „Generation Y“-Klientel ab, die einen ruhigen Rückzugsort zum Arbeiten und Entspannen sucht. (afrik.com)