Marokko demonstriert seine Allianz mit Israel durch die Aufnahme von zwei aus Spanien ausgewiesenen Schiffen

Die Entscheidung Marokkos, im Hafen Tanger-Med zwei Schiffe der Reederei Maersk aufzunehmen, die von spanischen Häfen wegen des Verdachts, Waffen nach Israel zu transportieren, abgewiesen wurden, unterstreicht die Vertiefung der Beziehungen zwischen Rabat und Tel Aviv. Dieser Schritt, der im Gegensatz zur strikten Haltung Madrids steht, verdeutlicht die neue diplomatische Ausrichtung des Königreichs, birgt jedoch das Risiko zunehmender interner Spannungen.

Am Samstag verweigerte Madrid den beiden Maersk-Frachtern den Zugang zum Hafen von Algeciras, da sie verdächtigt wurden, militärisches Material nach Israel zu liefern. Das spanische Außenministerium bestätigte, dass die Schiffe „nicht in Spanien anlegen werden“, ohne jedoch weitere Details preiszugeben, wie spanische Medien berichteten. Diese Entscheidung reiht sich in eine bereits im Mai 2024 verfolgte Politik ein, als Spanien der „Marianne Danica“, einem Schiff, das Waffen aus Indien nach Israel transportierte, das Anlegen verweigerte. Diese entschiedene Haltung, von pro-palästinensischen Organisationen als starkes Friedenssignal begrüßt, steht im Gegensatz zur Flexibilität der marokkanischen Behörden, die dieselben Schiffe in Tanger-Med willkommen hießen. Dieser umstrittene Schritt entfacht erneut die Debatte über Marokkos Außenpolitik, die sich zunehmend als Unterstützer des jüdischen Staates zeigt, trotz der breiten Solidarität seiner Bevölkerung mit der palästinensischen Sache.

Entscheidungen, die Spannungen verschärfen

Die Kontroverse um diese Anlandungen ist umso heftiger, da der Hafen Tanger bereits im Juni im Zentrum einer Polemik stand, als das israelische Kriegsschiff INS Komemiyut dort anlegte, um Treibstoff aufzunehmen, bevor es seine Fahrt nach Israel fortsetzte. Dies löste Empörung bei der marokkanischen Front zur Unterstützung Palästinas und gegen die Normalisierung aus und führte zu Protesten in der marokkanischen Bevölkerung. Die jüngste Annahme der Maersk-Schiffe verstärkt den Eindruck eines wachsenden Schulterschlusses Marokkos mit den israelischen Interessen.

Die Verteidigungsbeziehungen zwischen Marokko und Israel haben seit der Normalisierung der Beziehungen im Dezember 2020 und einem militärischen Kooperationsabkommen im November 2021 eine bemerkenswerte Beschleunigung erfahren. Höhepunkt dieser Annäherung: ein Vertrag über mehr als 500 Millionen Dollar, der 2022 mit Israel Aerospace Industries (IAI) über den Erwerb des Raketenabwehrsystems Barak MX unterzeichnet wurde. Diese militärische Zusammenarbeit stellt die Neutralität in Frage, die das Königreich aufrechtzuerhalten versucht.

Eine Außenpolitik unter Druck

Der marokkanische Monarch, der dem Al-Quds-Komitee vorsteht, das sich dem Schutz der palästinensischen Interessen widmet, befindet sich in einer paradoxen Position. Während seine historische Rolle ihn zur Unterstützung der palästinensischen Sache verpflichtet, verfolgt seine pragmatische Politik die strategischen Interessen des Königreichs, insbesondere in Bezug auf die Westsahara-Frage, und damit eine uneingeschränkte Unterstützung für die USA und Israel. Diese ambivalente Haltung schwächt seine Legitimität auf nationaler Ebene, wo sich die Proteste, insbesondere in Tanger, häufen.

Die Priorität, die Marokko der Frage der Westsahara einräumt, erklärt weitgehend diesen diplomatischen Kurswechsel. Die Allianz mit Israel, die in dieser Angelegenheit als bedeutender Vorteil angesehen wird, hat Vorrang vor den traditionellen Solidaritätsbekundungen mit Palästina. Diese strategische Neuausrichtung, die geopolitischen Zwängen Rechnung trägt, vertieft die Kluft zwischen der offiziellen Politik des Königreichs und den Erwartungen eines bedeutenden Teils seiner Bevölkerung. Die kürzlich durch die Äußerungen von Hakim Ziyech ausgelöste Kontroverse, der die Position seines Landes offen kritisierte, ist in diesem Sinne ein Spiegelbild der Spannungen im Land.

Zwischen Pragmatismus und Prinzipien: eine gespaltene Meerenge

Der Gegensatz zwischen der spanischen Härte und der marokkanischen Nachgiebigkeit im Umgang mit Schiffen, die mit Israel in Verbindung stehen, zeigt eine Kluft in der Handhabung des israelisch-palästinensischen Konflikts. Während Madrid eine prinzipienfeste Position einnimmt, indem es potenziell am Konflikt beteiligten Schiffen systematisch den Zugang verweigert, setzt Marokko auf kurzfristige diplomatische und wirtschaftliche Vorteile.

Der Hafen Tanger-Med wird so zum Symbol eines Marokkos im Wandel, in dem politischer Pragmatismus die traditionellen Positionen zunehmend überlagert – mit dem Risiko, dass Länder, die historisch Palästina unterstützen, den Hafen boykottieren könnten. (Quelle: afrik.com)