Marokko: Entscheidendes Treffen bezüglich der Mittelaufstockung des Afrikanischen Entwicklungsfonds

Die Mitglieder des Afrikanischen Entwicklungsfonds, der 50 Jahre Unterstützung für die einkommensschwachen Länder des Kontinents feiert, treffen sich in Marokko zur vierten und letzten Sitzung zur Ankündigung der Beiträge für die 16. Aufstockung der Fondsmittel. Diese entscheidende Sitzung wird zu einem Paket von Finanzierungsmaßnahmen für den nächsten Zyklus des Fonds für den Zeitraum 2023-2025 führen.

Vertreter der Beitragszahler des Fonds und der obersten Führung der Afrikanischen Entwicklungsbankgruppe (AfDB) unter der Leitung ihres Präsidenten Akinwumi Adesina (Foto) nehmen an dem Treffen teil, das in einem schwierigen globalen Kontext stattfindet, der durch die Verlangsamung der Aussichten für das Wirtschaftswachstum in Afrika gekennzeichnet ist.

Das zweitägige Treffen findet in Marokko in der Stadt Tanger im Norden des Landes statt.

Der Fonds traf sich in diesem Jahr dreimal zu Beratungen zwischen seiner Leitung und den Beitragszahlern. Die Gespräche drehten sich um die Klima- und Anpassungsfinanzierung, ein nachhaltiges Schuldenmanagement, die Erholung nach Covid-19 sowie die politische und finanzielle Unterstützung, die der Afrikanische Entwicklungsfonds seinen Empfängerländern gewähren sollte.

Acht der zehn ärmsten Länder der Welt kommen derzeit für eine Förderung durch den Afrikanischen Entwicklungsfonds in Frage.

Die Investitionen des Fonds in seiner letzten Runde, dem sogenannten ADF-15, waren beträchtlich. 37 Länder in Afrika haben davon profitiert. Um die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu bewältigen, stellte der Fonds 1,2 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung von 25 Ländern bereit. Diese Mittel halfen ihnen, die Gesundheitsdienste zu unterstützen, den Sozialschutz auszuweiten, die Lebensgrundlagen zu erhalten und die Ausbildung von Gesundheitsfachkräften zu gewährleisten.

Diese Länder profitieren auch von der Afrikanischen Fazilität für Nahrungsmittelsoforthilfe, die im Mai vom Verwaltungsrat der Afrikanischen Entwicklungsbankgruppe genehmigt wurde. Die Mittel helfen den Ländern, sich mit Düngemitteln und Saatgut einzudecken, die Nahrungsmittelproduktion um 30% zu steigern und politische Reformen zur Lösung der strukturellen Probleme im Agrarsektor zu unterstützen.

Der Afrikanische Entwicklungsfonds feiert in diesem Jahr sein goldenes Jubiläum. In den letzten 50 Jahren hat er mehr als 40 Milliarden US-Dollar in über 2.700 Projekte auf dem Kontinent investiert und damit weltweite Anerkennung gefunden.

Der Afrikanische Entwicklungsfonds wurde vom Centre for Global Development und der Brookings Institution in Bezug auf die Qualität seiner öffentlichen Entwicklungshilfe im Jahr 2021 weltweit an zweiter Stelle eingestuft.

Der Afrikanische Entwicklungsfonds wurde 1972 gegründet und nahm 1974 seine Tätigkeit auf. (AfDB).