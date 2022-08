Marokko: Israel kündigt Bau eines Botschaftssitzes in Rabat an

Der Leiter der israelischen Mission in Marokko, David Govrin, kündigte am 2. August 2022 die Unterzeichnung eines Vertrags für den Bau des Sitzes der ständigen israelischen Botschaft in Rabat an.

Tel Aviv und Rabat setzen ihre Annäherung fort. Nach gegenseitigen Besuchen und einer Fülle von unterzeichneten Kooperationsabkommen in mehreren Bereichen, darunter Wirtschaft und vor allem Verteidigung, nimmt nun die diplomatische Komponente Fahrt auf. Israel wird nämlich bald einen Sitz seiner diplomatischen Vertretung in Rabat haben.

„Ich freue mich sehr, dieses Foto mit Ihnen teilen zu können, das einen der historischen Momente dokumentiert, die ich mit meinem Team erlebt habe, als gestern der Vertrag für den Bau des Sitzes der ständigen israelischen Botschaft in Marokko mit marokkanischen Ingenieuren und einer Baufirma unterzeichnet wurde“, twitterte Govrin.

Der Leiter der israelischen Vertretung in Marokko fügte hinzu: „Wir werden damit, so Gott will, eine neue Ära beginnen, in der wir unsere ausgezeichneten Beziehungen zu Marokko festigen werden.“ Diese Ankündigung erfolgte weniger als zwei Jahre nach der Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und Marokko am 10. Dezember 2020.

Nach einem Abbruch im Jahr 2000 hatten die beiden Länder auf Betreiben Washingtons den Kontakt wieder aufgenommen. Der damalige US-Präsident Donald Trump hatte die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen von der Anerkennung der marokkanischen Souveränität über die Westsahara abhängig gemacht.