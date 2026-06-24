Marokko: König Mohammed VI greift tief in die Tasche – Fast 2 Milliarden Euro für die WM 2030 freigegeben

Marokko startet ein Investitionsprogramm von nahezu 2 Milliarden Euro zur Entwicklung und Modernisierung seiner Straßeninfrastruktur im Hinblick auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2030. Mehrere bedeutende Projekte befinden sich bereits in der Umsetzung oder Planung, insbesondere im Großraum Casablanca und entlang der wichtigsten Autobahnachsen des Landes.

Die marokkanische Regierung hat die Bereitstellung von insgesamt 1,78 Milliarden Euro angekündigt, die für die Modernisierung des nationalen Straßennetzes im Rahmen der Vorbereitungen auf die WM 2030 vorgesehen sind. Das Programm umfasst den Bau neuer Infrastrukturen, die Verbesserung bestehender Verkehrsachsen sowie die Stärkung strategischer Verbindungen zwischen den großen Städten des Königreichs.

Investitionen rund um das Großstadion von Casablanca

Ein erheblicher Teil des Budgets fließt in die Erschließung des künftigen Großstadions Hassan II in Benslimane. Für die Verbesserung des Verkehrsflusses rund um diese Anlage sind 468,6 Millionen Euro vorgesehen. Davon entfallen 365,5 Millionen Euro auf den Bau direkter Zufahrtsstraßen.

Zusätzlich werden 103,1 Millionen Euro in die Modernisierung der Autobahnkreuze Aïn Harrouda und Sidi Maarouf investiert. Parallel dazu wird eine neue Autobahnverbindung zwischen Rabat und Casablanca mit einer Länge von 59 Kilometern gebaut. Für dieses strategische Projekt sind 562,4 Millionen Euro eingeplant. Die Fertigstellung ist vor Beginn der Weltmeisterschaft vorgesehen, die Bauarbeiten haben bereits begonnen.

Ausbau des Autobahnnetzes und regionale Projekte

Das Gesamtprogramm sieht außerdem die Erweiterung des marokkanischen Autobahnnetzes vor, das derzeit mehr als 1.800 Kilometer umfasst. Gemeinsam mit der Nationalen Autobahngesellschaft werden neue Streckenabschnitte gebaut und bestehende Verbindungen ausgebaut.

Im Jahr 2025 wurde der 29 Kilometer lange Abschnitt Tit Mellil–Berrechid fertiggestellt. Weitere Großprojekte befinden sich in Planung oder Umsetzung, darunter die 104 Kilometer lange Verbindung Guercif–Nador, deren Kosten auf rund 740,5 Millionen Euro geschätzt werden.

Diese Infrastrukturmaßnahmen sollen den Verkehrsfluss verbessern und die regionale Vernetzung stärken. Auch das Schnellstraßennetz wächst deutlich: Ende 2025 wird es etwa 2.300 Kilometer umfassen – ein Zuwachs von 819 Kilometern seit 2021. Zahlreiche Projekte verteilen sich auf verschiedene Regionen des Landes.

Einrichtung einer speziellen Koordinierungsstruktur

Zu den wichtigsten Vorhaben zählen die Straßenverbindungen Tiznit–Laâyoune, Fès–Taounate sowie Tétouan–Chefchaouen. Darüber hinaus laufen Arbeiten zur besseren Anbindung des Hafens Nador West Med sowie zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in der Region Agadir.

Zur Koordinierung dieser Großprojekte wurde durch das Gesetz 35.25 die Stiftung Marokko 2030 geschaffen. Sie ist für die Überwachung der Bauvorhaben und die Abstimmung zwischen den verschiedenen staatlichen und regionalen Akteuren verantwortlich. Die Stiftung arbeitet eng mit Ministerien, Gebietskörperschaften und öffentlichen Unternehmen zusammen und achtet auf die Einhaltung der Zeitpläne sowie der technischen Standards für die WM-Infrastruktur.

Ein Schlüsselprojekt für die WM 2030

Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur ist Teil der Vorbereitungen auf die gemeinsame Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft 2030 durch Marokko, Spanien und Portugal. Die Vergabe wurde im Oktober 2023 während eines Treffens im Mohammed VI Fußballkomplex in Rabat offiziell bestätigt.

Vertreter der Fußballverbände der drei Länder unterzeichneten dort eine Absichtserklärung zur gemeinsamen Organisation des Turniers. Bei dem Treffen wurden die grundlegenden Leitlinien des Projekts festgelegt und erste Gespräche über die Verteilung der Stadien und Spiele geführt. Portugal plant derzeit den Einsatz von drei Stadien, während die endgültige Aufteilung in den anderen Gastgeberländern noch geprüft wird.

Strenger Zeitplan bis 2030

Im Rahmen des WM-Jubiläums sollen außerdem drei Spiele in Südamerika stattfinden – konkret in Uruguay, Argentinien und Paraguay.

Sowohl Marokko als auch Spanien haben Interesse bekundet, das Endspiel auszurichten. Eine endgültige Entscheidung steht jedoch noch aus.

Die laufenden Arbeiten umfassen sowohl Neubauten als auch die Modernisierung bestehender Infrastruktur. Die Behörden überwachen den Fortschritt der Projekte mithilfe spezieller Kontrollmechanismen. Die angekündigten Investitionen betreffen das gesamte Staatsgebiet und erstrecken sich über alle Ebenen des Straßennetzes – von Autobahnen über Schnellstraßen bis hin zu städtischen Verkehrsprojekten im Umfeld der WM-Spielstätten. (Quelle: afrik.com)