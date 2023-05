Marokko: König Mohammed VI. hat nicht nur abgenommen, sondern ist auch plötzlich gealtert (Video)

König Mohammed VI. von Marokko hatte Anfang der Woche einen neuen Auftritt, der die Sorgen seiner Landsleute um seine Gesundheit noch verstärkte. Der Herrscher wirkte in der Tat sehr gealtert und nimmt immer weiter ab.

Bei der Zeremonie zum Start der neuen Fabrik, in der zu 100 % marokkanische Autos hergestellt werden, wurde der König dabei gefilmt, wie er das erste vollständig im Königreich produzierte Auto betrachtete. Ein Video, das nicht nur zarten Gemütern einen Schauer über den Rücken jagte.

Auf den Bildern erscheint der König noch abgemagerter als beim Empfang der Spieler und ihrer Mütter nach ihrem großartigen Auftritt bei der Weltmeisterschaft in Katar 2022. An diesem Tag erschien ein völlig verwandelter Mohammed VI. auf den Bildern, die in seinem Palast in Rabat gefilmt wurden. Dies hatte große Sorgen um seine Gesundheit ausgelöst.

Schwankender Gang, zögerliche Gesten

Am Montag, dem 15. Mai, wirkte er plötzlich wie ein alter Mann. Ein wackeliger Gang, zögerliche Bewegungen und eine deutlich sichtbare Muskelschwäche – Folgen einer Krankheit, an der er leidet? Dafür gibt es keine Bestätigung. Es ist lediglich bekannt, dass die spanische Zeitung Elmundo 2018 enthüllte, dass der König an Sarkoidose litte. Eine Störung des Immunsystems, die jedes Organ angreifen kann. Und am häufigsten, so die Wissenschaftler, sind zuerst die Lunge und die Lymphknoten, insbesondere die des Brustkorbs, betroffen.

Sorge bis nach Senegal

Es kommt vor, dass ein Sarkoidose-Patient Müdigkeit verspürt, sich schwach fühlt und an Gewicht verliert. Wenn die Sarkoidose die Augen befällt, können folgende Symptome auftreten: Schmerzen, verschwommenes Sehen, starke Rötung und Lichtempfindlichkeit. Apropos verschwommene Sicht: Das Video zeigt, wie der marokkanische König die Sonnenbrille hochklappt, um das Innere des Autos, das ihm vorgeführt wird, besser sehen zu können.

Ein Mohammed VI., dessen Aussehen noch mehr Fragen aufwirft. In Afrika beispielsweise bereitet die Gesundheit des Königs auch im Senegal große Sorgen. Der Herrscher wird noch immer in Dakar erwartet, wo er den nach ihm benannten Fischereikai von Soumbédioune einweihen soll. Außerdem soll er den Start des Centre de Formation à l’Entrepreneuriat (Ausbildungszentrum für Unternehmertum) in Diamniadio vornehmen. (Quelle: afrik.com)