Marokko: König Mohammed VI und seine Blümchenhose ... :-)

Foto: X

Das Bild eines Monarchen ist oft genauso bedeutsam wie seine politischen Taten. Mohammed VI., König von Marokko, ist ein Paradebeispiel dafür. Während Spekulationen über seinen Gesundheitszustand anhalten, löste ein am 17. November 2024 veröffentlichtes Foto, das ihn in einer floralen Hose im Pariser Kaufhaus Printemps zeigt, eine Welle unterschiedlicher Reaktionen aus. Offizielle marokkanische Medien begrüßten die Aufnahme zunächst als Zeichen seiner Genesung, bestritten später jedoch die Echtheit des Bildes – angeblich aufgrund der als untypisch wahrgenommenen Kleidungswahl des Monarchen.

Ein genesender König?

Seit Monaten tritt Mohammed VI. nur noch selten in der Öffentlichkeit auf, was Spekulationen über seinen Gesundheitszustand befeuert. Während des Staatsbesuchs von Emmanuel Macron Ende Oktober in Marokko erschien der König geschwächt und benutzte einen Gehstock. Vor diesem Hintergrund erhielt das Foto aus dem Printemps besondere Bedeutung: Mohammed VI. ist darauf stehend, ohne Hilfe, von seiner Leibgarde umgeben zu sehen – ein Anblick, der Teile der marokkanischen Bevölkerung beruhigte.

Ali Ketani, ein bekennender Anhänger des Königs, kommentierte: „SM Mohammed VI. entspannt, in Paris, in Form, stilvoll und strahlend. Ein jugendliches Auftreten, das die bösen Gerüchte über seinen Gesundheitszustand widerlegt. Dieses Bild wird seinen Kritikern schlaflose Nächte bereiten.“ Einige regierungsnahe Medien verbreiteten die Aufnahme als Beweis für die gute Verfassung des Königs. Doch diese Darstellung zog auch eine andere Art von Kontroversen nach sich.

Blumenhosen und Debatten

Fast ebenso bemerkenswert wie die Präsenz des Königs war seine Kleidung. Mit einer Hose im floralen Design der Marke Kapital bekleidet, sorgte Mohammed VI. für Kritik in den sozialen Netzwerken. Einige Nutzer bemängelten, dass diese Kleidung nicht mit seiner Rolle als „Amir al-Mouminin“ (Führer der Gläubigen) vereinbar sei. Ironische Kommentare machten die Runde, und manche bezeichneten die Erscheinung gar als „den Witz des Jahres“.

Die Kontroverse nahm eine neue Wendung, als Vorwürfe von Bildmanipulation aufkamen. Pro-marokkanische Stimmen behaupteten – ohne Beweise –, das Foto sei gefälscht worden, um das Image des Königs zu beschädigen. Andere verbreiteten manipulierte Versionen, die den König aus der Aufnahme entfernten. Eine Untersuchung von France 24 – Les Observateurs bestätigte jedoch die Authentizität des Bildes: Mohammed VI. war tatsächlich im Printemps, was auch mehrere Mitarbeiter bestätigten. Zudem wurden die manipulierten Bilder, die von den marokkanischen Medien genutzt wurden, nachdem die Untersuchung ihre Fälschung enthüllt hatte, entfernt.

Die marokkanische Kommunikation im Fokus

Diese Kontroverse beleuchtet die Kommunikationsstrategie des marokkanischen Königshauses, die zwischen strengem Kontrollanspruch und offensichtlichen Pannen schwankt. Die Veröffentlichung des Fotos sollte offenbar die Bevölkerung beruhigen, doch die Kritik an der Kleidung des Königs überschattete diesen Effekt.

Beobachter wie der Journalist Ignacio Cembrero merken an, dass Mohammed VI. in Paris oft legere Kleidung trägt. Seine Besuche in Luxusgeschäften wie Dior oder Printemps seien keine Seltenheit, sie verdeutlichten jedoch die Kluft zwischen seinem privaten Lebensstil und der traditionellen Rolle eines Monarchen.

Eine Monarchie im Übergang?

Während die Debatte andauert, tritt Kronprinz Moulay El Hassan zunehmend in den Vordergrund. Am 21. November 2024 empfing der junge Prinz auf Anweisung seines Vaters den chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Flughafen Mohammed V. in Casablanca. Es war sein erster bedeutender diplomatischer Auftritt, der Spekulationen über eine beschleunigte Machtübergabe anheizt.

Bereits im Juli 2024 waren deutliche Kontraste innerhalb der Königsfamilie erkennbar. Während Lalla Salma, die Ex-Ehefrau des Königs, und die Kinder, Moulay El Hassan und Lalla Khadija, bei öffentlichen Auftritten präsent waren, hielt sich der König zurück. Viele sehen dies als kalkulierte Strategie, den Kronprinzen verstärkt ins Rampenlicht zu rücken und so den Übergang vorzubereiten.

Eine langfristige Strategie

Die zunehmende Sichtbarkeit von Moulay El Hassan in Verbindung mit dem schrittweisen Rückzug Mohammed VI. deutet auf eine Umstrukturierung an der Staatsspitze hin. Ziel scheint es zu sein, die Bevölkerung auf ein künftiges Herrscherbild des Kronprinzen vorzubereiten, während die symbolische Autorität des amtierenden Königs erhalten bleibt. Selbst die kontroversen modischen Auftritte von Mohammed VI. sind Teil dieser Dynamik, in der persönliche Darstellung und Regierungsfragen verschmelzen.

Während sich Marokko mit einem zunehmend aktiven Kronprinzen auf die Zukunft vorbereitet, bleibt eine zentrale Frage offen: Ist die marokkanische Monarchie bereit für einen bevorstehenden Machtwechsel? (Quelle: afrik.com)