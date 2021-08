Marokko oder Algerien? Die schwierige Wahl des Cheb Khaled.

Der algerische Musiker, Sänger, Komponist und Performer Cheb Khaled, der als Marokkaner eingebürgert wurde und stolz auf seine marokkanische Staatsangehörigkeit verweist, durchlebt zweifellos sehr schwierige Zeiten aufgrund der Krise, die die Beziehungen zwischen seinem Heimatland Algerien und seiner Wahlheimat Marokko schwer belastet.

Die Entscheidung Algeriens, die diplomatischen Beziehungen zu Marokko abzubrechen, hat zwei Nachbarvölker in Aufruhr versetzt. Und unter den Menschen, die von dieser Entscheidung betroffen sind, scheint eine Person am meisten betroffen zu sein. Es handelt sich um den Musiker Cheb Khaled, der algerischer Herkunft ist und als Marokkaner eingebürgert wurde. Letzterer, der sich gleichzeitig als Algerier und Marokkaner bezeichnet, sieht seine Heimat gespalten.

Sein Traum von der Vereinigung der beiden nordafrikanischen Nachbarländer ist mit der Eskalation der Spannungen zwischen Marokko und Algerien geplatzt. Natürlich wird der Begriff „Patriot“ unter solchen Umständen häufig von führenden Politikern, aber auch von Bürgern verwendet, die die Positionen aller Beteiligten definiert sehen wollen.

Und genau in dieser Frage ist der Sänger Cheb Khaled gezwungen, eine äußerst schwierige Entscheidung zu treffen. Die Tatsache, dass er oft die Güte und Großzügigkeit des marokkanischen Königs Mohammed VI. lobt und keine Gelegenheit auslässt, die Wunder des Königreichs zu besingen, hindert ihn nicht daran, sich als reinen Algerier zu erkennen, der sein Land und seine Landsleute liebt.

Doch das Leben von Khaled Hadj Brahim, der am 29. Februar 1960 in Oran/Algerien geboren wurde, änderte sich vor acht Jahren, als der König von Marokko ihn als Marokkaner einbürgerte. Welche Position nimmt der Algerier Cheb Khaled ein, der die marokkanische Staatsbürgerschaft angenommen hat, wenn sich Marokko und Algerien im Konflikt befinden? Ein Dilemma. Zweifellos gibt es für Cheb Khaled nur eine einzige Lösung: in seiner Ecke zu bleiben, diesen Schlamassel zu beklagen und für eine Rückkehr zum Frieden zu beten. Zum Wohle der Algerier und Marokkaner. (afrik.com)