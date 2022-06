Das Königreich Marokko eilt dem jungen Marokkaner Brahim Saadoun zu Hilfe, der im Donbass wegen seines Einsatzes an der Seite der ukrainischen Streitkräfte zum Tode verurteilt wurde, berichtet das Portal afrik.com.

Marokko, das Brahim Saadoun angeblich keinen Anwalt zur Verfügung gestellt hat, reagierte schließlich auf die Situation des jungen Kämpfers, der sich derzeit in der Todeszelle in der Ukraine befindet. In einer Erklärung der marokkanischen Botschaft in Kiew hieß es, dass der marokkanische Student, der sich „aus eigenem Willen der ukrainischen Armee angeschlossen hat, derzeit von einer Entität inhaftiert wird, die weder von den Vereinten Nationen noch von Marokko anerkannt wird“.

Die diplomatische Vertretung des Königs, die klarstellte, dass der junge Mann kein Söldner sei, wie das Gericht, das ihn verurteilte, anklagte, fügte hinzu, dass „Brahim Saadoun in der Uniform der Armee des Staates Ukraine als Mitglied einer Einheit der ukrainischen Marine gefangen genommen wurde“. In seinen Aussagen bestätigte er, dass er sich aus freien Stücken der ukrainischen Armee angeschlossen hat. Er gab sogar an, die ukrainische Staatsangehörigkeit zu besitzen, was auch von seinem Vater bestätigt wurde.

Brahim Saadoun, sowie die Briten Aiden Aslin und Shaun Pinner wurden im April von der russischen Armee in Mariupol gefangen genommen, als sie auf der Seite der ukrainischen Streitkräfte kämpften. Sie wurden beschuldigt, Söldner zu sein, und am Donnerstag, den 9. Juni, von der Justiz der separatistischen Behörden in Donezk zum Tode verurteilt. Am Vortag hatte sich Saadoun geweigert, die Anklage wegen „Beteiligung von Söldnern an einem bewaffneten Konflikt oder Feindseligkeiten“ zu gestehen.