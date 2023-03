Marokko: Zwei französische Journalisten wegen versuchter Erpressung des Königs verurteilt

Die Entscheidung fiel am 14. März 2023 im Pariser Strafgericht: Die beiden Journalisten Catherine Graciet und Eric Laurent wurden des Erpressungsversuchs gegenüber dem marokkanischen König für schuldig befunden und zu einem Jahr Haft auf Bewährung und einer Geldstrafe von 10.000 Euro verurteilt. Ihre Anwälte beschlossen, in Berufung zu gehen, berichtet der französische Sender RFI.

Ein Jahr Gefängnis auf Bewährung und eine Geldstrafe von 10.000 Euro für jeden der beiden französischen Journalisten. Das Urteil entspricht in etwa dem, was vor zwei Monaten gefordert worden war. Die Zivilklage des Königreichs Marokko wurde ebenfalls für zulässig befunden, und die beiden Angeklagten müssen jeweils 5.000 Euro an die Regierung zahlen.

Der Richter kam zu dem Schluss, dass Catherine Graciet und Eric Laurent den marokkanischen König 2015 erpressen wollten, um im Gegenzug ein für die marokkanische Königsfamilie peinliches Buch nicht zu veröffentlichen. Dies hatten die beiden Journalisten stets bestritten.

Da sie im Gegenteil der Ansicht waren, in eine Falle getappt und von den königlichen marokkanischen Behörden erpresst worden zu sein, hatten sie lediglich den Fehler eingeräumt: nämlich, dass sie das Angebot des marokkanischen Palastes von 2 Millionen Euro angenommen hatten, wenn sie auf die Veröffentlichung ihres Buches verzichteten.

Die Anwälte des marokkanischen Königs sind mit der Entscheidung zufrieden. Die Verteidiger hingegen kündigten sofort an, dass sie Berufung einlegen würden, damit sich die Justiz erneut mit den Vorwürfen befasst, die ihren Mandanten zur Last gelegt wurden und die ihrer Meinung nach manipuliert wurden. (Foto: UN climate change)