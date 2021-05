Marokkos Außenminister Bourita verärgert: „Marokko ist nicht der Pförtner Europas“

Der marokkanische Außenminister Nasser Bourita (Foto) äußerte sich zu den diplomatischen Spannungen, die durch das Eindringen von mindestens 8.000 Menschen in die Enklave Ceuta entstanden sind. Diese dramatische Situation hat die ohnehin schon spürbare Krise zwischen Marokko und Spanien seit dem Krankenhausaufenthalt des Anführers der Polisario-Front, Brahim Ghali, noch verschärft. Das cherifische Königreich weigert sich jedoch, die Verantwortung für einen solchen Migrationsstrom zu tragen.

Marokko wurde vorgeworfen, die Migranten, darunter viele marokkanische und subsaharische Staatsangehörige (Minderjährige, ganze Familien), freiwillig passieren zu lassen, und erklärte, dass es nicht seine Aufgabe sei, die Grenzen zu bewachen, die nicht die eigenen seien. „Marokko ist nicht dazu berufen, Europas Polizist zu sein und auch nicht sein Pförtner“, sagte Nasser Bourita auf LCI, bevor er hinzufügte: „Marokko handeln als Partner. Wenn die Grundlagen dieser Partnerschaft nicht respektiert werden, müssen wir Spanien, ein europäisches Land, fragen, ob es Europa konsultiert hat, bevor es gegen die Interessen dieses Partners handelt.“

Die Beziehungen zwischen Rabat und Madrid haben sich verschlechtert, seit die spanischen Behörden Brahim Ghali, den Anführer der Polisario-Front, einer Bewegung, die im vergangenen November als Antwort auf eine militärische Operation Marokkos in der Westsahara zu den Waffen griff, auf ihrem Territorium willkommen hießen. Das Cherifianische Königreich bezeichnet Ghalis Reise als „betrügerisch“ und fordert eine „transparente“ Untersuchung der Bedingungen, unter denen er aufgenommen und ins Krankenhaus eingeliefert wurde, nachdem er an Covid-19 erkrankt war.

Andererseits bestehen die spanischen Behörden darauf, dass die Aufnahme des Anführers der Polisario-Front, Brahim Ghali, einen humanitären Charakter hat und nicht als „Verrat“ gegenüber dem täglichen Verbündeten Marokko qualifiziert werden kann. Nach den Erklärungen der spanischen Außenministerin Arancha Gonzalez Laya im nationalen spanischen Radio hat die Justiz ihres Landes diese Woche auch ein Verfahren gegen Brahim Ghali wegen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ wieder aufgenommen.

In der Tat handelt es sich um eine alte Klage einer sahrauischen Vereinigung gegen Brahim Ghali. Der Anführer der Polisario-Front wird beschuldigt, „Menschenrechtsverletzungen“ an Dissidenten in den Lagern von Tindouf, im Westen Algeriens, begangen zu haben. (afrik.com)