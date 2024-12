Marokkos König Mohammed VI verkauft das französische Schloss seines Vaters Hassan II für 180 Millionen Euro auf Netflix

instagram

Ein König, ein mythisches Schloss, eine Netflix-Serie und ein außergewöhnlicher Immobilienverkauf: Der Verkauf des ehemaligen Schlosses von Hassan II, gelegen in Gretz-Armainvilliers in der Nähe von Paris, bietet alle Zutaten für eine Geschichte, die Zuschauer weltweit faszinieren wird. In der Netflix-Serie „L’Agence“ ins Rampenlicht gerückt, wird dieses majestätische Anwesen mit 9.000 Quadratmetern und rund 100 Zimmern für 180 Millionen Euro zum Kauf angeboten. Damit wird ein Kapitel marokkanischer Geschichte in Frankreich abgeschlossen, während der Reichtum der marokkanischen Monarchie in den Fokus rückt.

Ein historisches und königliches Erbe

Das Schloss von Gretz-Armainvilliers, ursprünglich im 12. Jahrhundert erbaut, wurde 1887 von der Familie Rothschild erworben und vom Baron Edmond de Rothschild im anglo-normannischen Stil wiederaufgebaut. 1984 erwarb König Hassan II von Marokko das Anwesen und ließ es durch den Architekten Michel Pinseau, bekannt für die Hassan-II-Moschee in Casablanca, aufwendig renovieren. Unter Hassan II erlebte das Schloss eine Transformation zu einem Prunkstück, das an die königlichen Paläste Marokkos erinnert.

Trotz der enormen Investitionen hat Hassan II das Schloss bis zu seinem Tod am 23. Juli 1999 nie bewohnt. Nach seinem Tod ging das Anwesen an seinen Sohn und Nachfolger, König Mohammed VI, über, der es nur gelegentlich nutzte.

Spektakulärer Verkauf auf Netflix

Heute wird das Schloss durch die Netflix-Serie „L’Agence“, die die Arbeit der auf Luxusimmobilien spezialisierten Familie Kretz verfolgt, weltweit bekannt gemacht. Ursprünglich auf 400 Millionen Euro geschätzt, steht es nun für 180 Millionen Euro zum Verkauf. Die drastische Preissenkung sowie die öffentliche Präsentation in einer Reality-Show sind außergewöhnlich und zeugen von Mohammed VIs Wunsch, das Anwesen schnell zu verkaufen – möglicherweise, um es aus der späteren Erbfolge herauszuhalten, da der König Berichten zufolge gesundheitlich angeschlagen ist.

Mit etwa 100 Zimmern, drei Etagen, drei Aufzügen, fünf prächtigen Salons und hochmodernen Küchen repräsentiert das Schloss den Glanz der Monarchie.

Ein Vermächtnis von Pracht und Opulenz

Die Umgestaltung durch Hassan II war umfassend. Neben einer Wohnfläche von 2.500 Quadratmetern bietet das Schloss ein Friseursalon, ein Hammam, eine Zahnarztpraxis, eine Apotheke und sogar ein Labor für medizinische Analysen. Unter dem Schloss befindet sich eine beeindruckende unterirdische Anlage, die das Anwesen noch geheimnisvoller macht.

Laut Paris Match rechtfertigte der ursprüngliche Preis von 425 Millionen Euro nicht nur das Schloss selbst, sondern auch das 1.000 Hektar große Anwesen mit zwei Teichen, einem Wald, einem Bio-Bauernhof, einem Gestüt, 36 Nebengebäuden und zahlreichen weiteren Anlagen. Das Gelände bietet vielseitige Investitionsmöglichkeiten, einschließlich der Errichtung von Wohngebäuden.

Ein neues Kapitel

Der Verkauf des Schlosses reiht sich in eine Serie von Transaktionen ein, mit denen Mohammed VI Teile des Erbes seines Vaters veräußert. Kürzlich wurde auch eine Rolls-Royce Camargue von 1977, die Hassan II gehörte, versteigert.

Während das Schloss auf einen neuen Besitzer wartet, bleibt unklar, wer dieses historische Juwel erwerben wird. Ob es als Luxushotel, privater Wohnsitz oder kulturelles Zentrum genutzt wird, eines ist sicher: Das Schloss von Gretz-Armainvilliers wird die Fantasie vieler beflügeln. Doch es ist unwahrscheinlich, dass Mohammed VI selbst in der Serie auftritt, um eine Führung durch das Anwesen zu geben – auch wenn der scharifische König mitunter für Überraschungen gut ist. (Quelle: afrik.com)