Marokkos Reiseleiter beschäftigen sich mit Hebräisch und jüdischer Kultur

In Marokko interessieren sich viele Reiseführer für das Erlernen der hebräischen Sprache. Der Grund für diese Begeisterung ist die Ankündigung, dass etwa 1,5 Millionen Touristen aus Israel ins Land kommen wollen, berichtet das Portal bladi-net.

In einem Interview berichtete Hassan Janah, Präsident des nationalen Verbands der Fremdenführer in Marokko, dass zahlreiche Fremdenführer in Marrakesch, Fes, Essaouira, Rabat, Tanger und Tetouan Interesse am Erlernen der hebräischen Sprache haben. In zertifizierten Schulungen vertiefen sie ihre Kenntnisse über die jüdische Kultur und das jüdische Erbe.

Der Verband hat inzwischen in Partnerschaft mit dem Tourismusministerium, dem Verein Mimouna und dem ISITH in Tanger ein Programm zur Ausbildung von rund 140 Fremdenführern in hebräischer Sprache gestartet.

„Die Workshops zur hebräischen Sprache werden von Universitätsprofessoren mit großer Erfahrung in diesem Bereich geleitet“, sagt Hassan Janah und erklärt, dass es keine Schwierigkeiten beim Erlernen der hebräischen Sprache gebe. „Die Reiseleiter lernen die Sprache mit Leichtigkeit, vor allem, weil viele von ihnen bereits Sprachkurse absolviert haben“.