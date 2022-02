Mauretanien: FIFA-Stiftung startet Football 4 Schools (mit Video)

Die FIFA-Stiftung hat ihr erstes Football 4 Schools-Projekt in Afrika eröffnet. Kinder in Mauretanien sind die ersten auf dem Kontinent, die von dem Programm profitieren, das den Fußball zu einem Herzstück der sozialen Entwicklung macht. Das Projekt fördert die Teilnahme von Jugendlichen am Fußball durch strukturierte Einheiten, in denen Fußballspiele zur Vermittlung von pädagogischen Botschaften genutzt werden und die Teilnehmer ermutigt werden, in einem sicheren und unterstützenden Umfeld Verantwortung für ihre Entscheidungen zu übernehmen.

Die Trainer können den Schwierigkeitsgrad der Übungen an die Bedürfnisse der jeweiligen Gruppe anpassen, womit Football 4 Schools für alle Interessenten sehr gut zugänglich ist.

„Dies ist ein bedeutender Tag für den Fußballsport in diesem Land und auf diesem Kontinent, und es ist eine Freude, hier zu sein“, sagte Youri Djorkaeff, CEO der FIFA-Stiftung.

„Football 4 Schools steht sinnbildlich für die FIFA-Vision für den Fussball und die unseres Präsidenten Gianni Infantino. Das Projekt spiegelt unsere globale Sichtweise wider, zeigt uns aber auch, dass wir die Lehrmethoden variieren müssen, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass jede Gruppe und jeder Einzelne unterschiedliche Bedürfnisse hat.“

Das erste Projekt in Afrika folgt auf das erste Football 4 Schools-Projekt in Südamerika, das im November 2021 in Chile umgesetzt wurde. Im Geiste der Zusammenarbeit, die durch Football 4 Schools gefördert wird, wird das Projekt vom mauretanischen Fußballverband (FFRIM) und seinem Präsidenten Ahmed Yahya unterstützt.

„Wenn das Herz durch den Fußball schlagen soll, dann kann der Fussball im Herzen von allem schlagen, was wir tun „, sagte Djorkaeff. „Durch das Lächeln der Kinder und das Engagement der Trainer und Ausbilder, die Football 4 Schools durchführen werden, können wir in Mauretanien eine sehr gute Zukunft erkennen.“ (FIFA, Foto: FFRIM auf twitter)