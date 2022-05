Mauretanien: Fortschritte im Kampf gegen die Sklaverei, aber es bleibt noch viel zu tun (UN)

Mauretanien hat im Kampf gegen die Sklaverei durch die Stärkung des Rechtsrahmens einen Schritt nach vorne gemacht, der die Verpflichtung Nouakchotts zum Ausdruck bringt, „die Sklaverei zu beenden, die Täter vor Gericht zu bringen und die soziale und wirtschaftliche Eingliederung ehemals versklavter Menschen zu fördern“, sagte Tomoya Obokata, Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen, nach einem Besuch in dem Land, berichtet das Portal afrik.com.

„Die traditionelle Sklaverei besteht fort“

Mauretanien liegt an der Nordwestküste des Kontinents und ist das letzte Land der Welt, das 1981 die Sklaverei abschaffte. Mehrere Berichte stellen jedoch immer noch fest, dass die Praxis in dem Land fortbesteht. Einem Bericht des Global Slavery Index aus dem Jahr 2018 zufolge lebten mindestens 90.000 Menschen in „moderner Sklaverei“, was 2,4% der Bevölkerung entsprach, während 62% in dem Land dieser Art von Sklaverei „ausgesetzt“ waren. Laut dem UN-Berichterstatter „besteht die traditionelle Sklaverei trotz der Bemühungen der Behörden immer noch fort. Frauen und Kinder sind die ersten Opfer von Gewalt und Missbrauch, was seiner Meinung nach zeigt, dass „die einschlägigen Gesetze in der Praxis nicht vollständig umgesetzt werden und dass ein sozialer Wandel und ein Umdenken der Führung des Landes notwendig sind, um die Sklaverei direkt anzuerkennen und zu bekämpfen, anstatt ihre Existenz zu leugnen“, bedauert er.

Eine weitere Herausforderung bleibt der Zugang der Opfer zur Justiz, zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung und zu Bildung. Obokata forderte die mauretanischen Behörden auf, mehr zu tun, „um sicherzustellen, dass Klagen über Sklaverei untersucht werden und Urteile innerhalb einer angemessenen Frist gefällt werden“. Außerdem sprach er sich für den Schutz, die Unterstützung und die soziale Wiedereingliederung von Opfern der Sklaverei aus.