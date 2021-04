Medizintourismus afrikanischer Staatschefs: in Nigeria regt sich Protest

Die Nigerianer sind in Aufruhr gegen die endlosen Reisen ihres Präsidenten nach London zur medizinischen Behandlung, während die Gesundheitseinrichtungen des Landes in einem kritischen Zustand sind. Diese Reaktion des nigerianischen Volkes sollte eine Inspiration für andere Länder auf dem Kontinent sein, deren Führer jedes Jahr ein Vermögen aus der Staatskasse in Gesundheitsreisen stecken.

Als der nigerianische Präsident Muhammadu Buhari am 30. März eine seiner vielen Gesundheitsreisen nach London unternahm, erhoben sich seine Landsleute am nächsten Tag gegen diese medizinischen Auslandsreisen, die die Kassen des Landes ausbluten lassen. An vorderster Front: nigerianische Ärzte, die von der Opposition unterstützt werden. Und der Hashtag #Buharimustgo wurde in den letzten Tagen zum meist geteilten Ding in den sozialen Medien, insbesondere auf Twitter, von Nigerianern, um ihren Unmut auszudrücken.

Auch Ironie ist ins Spiel gekommen, um Wut und Abscheu zu vermitteln. „Helfen Sie uns, Mr. Buhari nach Hause zu bringen, damit er sich in einem der großartigen und effizienten Krankenhäuser, die er für Nigeria gebaut hat, untersuchen lassen kann!“, ließ der Oppositionelle Gegner Omoyele Sowore los.

Der Sprecher der größten Oppositionspartei, der People’s Democratic Party (PDP), reagierte seinerseits so: „Unsere Partei ist besorgt darüber, dass das Buhari-Regime keine Schritte unternimmt, um unser Gesundheitssystem wiederherzustellen, sondern dass das Geld der Steuerzahler verwendet wird, um die medizinischen Reisen des Präsidenten ins Ausland zu bezahlen.

Für die Ärzte, die sehr verärgert über den nigerianischen Präsidenten sind, ist es entscheidend, den Medizintourismus zu bekämpfen, der das nigerianische Gesundheitssystem zur Mittelmäßigkeit verdammt. Darüber hinaus ist sie eine Quelle für finanzielle Verluste. „Es wird geschätzt, dass Nigeria jedes Jahr mehr als eine Milliarde Dollar (556 Milliarden FCFA) durch Medizintourismus verliert. Der Betrag übersteigt um ein Vielfaches den Gesamtbetrag, der in den jährlichen Budgets des Landes für den Gesundheitssektor vorgesehen ist“, stellte die nigerianische Zeitung Daily Trust fest.

Das Phänomen, gegen das die Nigerianer protestieren, ist ein Übel, das in den meisten afrikanischen Ländern grassiert, deren Führer beim kleinsten Gesundheitsproblem auf Kosten des Staates in westliche Länder fliegen, die es geschafft haben, das zu tun, was sie zu Hause nicht tun wollten, nämlich: ihre Länder mit einer effizienten Gesundheitsinfrastruktur mit qualifiziertem, kompetentem und motiviertem Personal auszustatten. Die Schwäche des Gesundheitssystems in den meisten afrikanischen Ländern (einschließlich Nigeria, der führenden Wirtschaftsmacht des Kontinents) führte dazu, dass die WHO bei Ausbruch der Covid-19-Pandemie das Schlimmste vorhersagte. Doch allen Widrigkeiten zum Trotz hat die gefürchtete Krankheit in Afrika glücklicherweise weit weniger Opfer gefordert als in anderen Teilen der Welt.

Wenn diese Reaktionen auf dem gesamten Kontinent nachgeahmt würden, könnte dies dazu beitragen, eine Situation zu ändern, die für Afrika seit Jahrzehnten beschämend ist. (afrik.com)