Heftige Meinung aus Afrika: Warum die COP nicht funktionieren kann

Die bisherigen 26 COPs haben keine messbaren Ergebnisse gebracht. Die 27. Ausgabe ist ein vorprogrammierter Misserfolg. Ganz einfach, weil die Umweltverschmutzer das Sagen haben, meint Sayouba Traoré, Journalist aus Burkina Faso.

Ein großer Dank geht an die Wissenschaftler. Dank ihrer Arbeit wissen wir heute, wer den Planeten aus den Angeln gehoben hat. Dank ihrer Arbeit wissen wir auch, welche Länder die größten Umweltverschmutzer sind.

Die wirtschaftlich mächtigsten Länder haben die natürlichen Ressourcen buchstäblich verschlungen. Sie haben ihre Entwicklung auf Handlungen aufgebaut, die alles auf der Erde zerstört haben.

Wir wissen das alles. Und diejenigen, die das gesamte Leben auf der Erde in Gefahr gebracht haben, bringen die Menschen zusammen, um nach der unauffindbaren Formel zu suchen. Sie wollen die Umweltzerstörung stoppen, aber gleichzeitig ihren Wohlstand und ihren Lebensstil bewahren. Und sie beabsichtigen, die Anstrengungen auf die Schultern derjenigen zu verlagern, die an ihrem Bankett teilgenommen haben. Das kann nicht funktionieren.

Den armen Ländern 100 Milliarden Dollar zuzuweisen, wird nicht funktionieren. Zunächst einmal ist das eine Beleidigung. Man sollte sich nicht davor scheuen, zu sagen, dass diese Hilfe völliger Quatsch ist.

Diese Leute haben alle in Gefahr gebracht. Sie sind die Ursache für die Dürre, die Millionen von Menschen in der Sahelzone tötet. Sie sind unbestreitbar die Schuldigen. Sie können nicht davon sprechen, dass sie Hilfe erhalten, um ihre Verbrechen wiedergutzumachen.

Wir sollten Umweltschäden auf die Ebene von Verbrechen gegen die Menschlichkeit heben. Denn genau darum geht es hier. Durch Umweltschäden werden Menschen getötet. Und wir kennen die, die das Gewehr geladen haben. Wir kennen die, die geschossen haben.

Arme Länder haben das Recht, die Einrichtung eines internationalen Gerichtshofs zur Verfolgung von Umweltverbrechen zu fordern. Ohne diesen Schritt können wir bis zur COP 1000 gehen, es wird sich nichts ändern. Die gesamte Menschheit muss diese Leute zwingen, ihre Schweinereien zu beseitigen.

Man mag mich für radikal halten. Aber ich habe Menschen in ihren Oasen oder Dörfern gesehen, die unter den Auswirkungen des Klimawandels leiden. Diese Menschen wissen nicht einmal, was 20 Kilometer von ihren Hütten entfernt passiert. Sie haben von den Vorteilen der Entwicklung nicht profitiert. Und wir sagen, dass wir diesen unschuldigen Opfern helfen werden, das wiedergutzumachen, was andere gegen die Natur begangen haben? Vielleicht habe ich diesen Begriff von Gerechtigkeit einfach nicht verstanden! (Quelle: lefaso.net)