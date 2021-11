Meinung aus Algerien: Russland versucht, sich aus geostrategischen Gründen in Nordafrika neu zu positionieren

Obwohl Russland in Afrika stark an Einfluss verloren hat, hat es in vielen afrikanischen Ländern immer noch eine gewisse Aura, da es sie bei ihren Unabhängigkeitskämpfen unterstützt hat, aber vor allem, weil viele ihrer militärischen Eliten an den Hochschulen der ehemaligen Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) oder der heutigen Union der Russischen Föderativen Republiken ausgebildet wurden. Viele Generäle, wie in Algerien, Syrien, Libyen, Ägypten, Sudan, Mosambik, Angola, Äthiopien und anderen Ländern, sprechen fließend Russisch und pflegen nach wie vor freundschaftliche Beziehungen zu den russischen „Genossen“, die sie ausgebildet hatten. Einige blieben sogar der kommunistischen Ideologie treu und bewundern auch heute noch sowjetische Führer, die aufgrund ihrer offen feindseligen Haltung gegenüber der Demokratie sehr umstritten sind, meint das algerische Portal Algérie Eco.

Trotz des zwanzigjährigen Rückzugs träumen viele afrikanische Länder immer noch von einer Wiederaufnahme der Beziehungen zu dieser großen Nation, die ihnen bei der Befreiung vom Kolonialjoch sehr geholfen hatte. Wladimir Putin scheint dies verstanden zu haben, und genau das ist der Grund für seine spektakuläre diplomatische Rückkehr nach Afrika. Der diplomatische, aber auch militärische Wiedereinfluss hat seit dem Russland-Afrika-Gipfel im Oktober 2019 begonnen, der auf der Krim nicht weniger als 50 afrikanische Staatschefs um Wladimir Putin versammelt hatte. Ein Gipfel, der, wie wir uns erinnern, bei den Amerikanern und Europäern große Besorgnis hervorgerufen hatte, da sie sich das Exklusivrecht auf Afrika und insbesondere dessen nördliche Region vorbehalten wollten. Unter Berufung auf seine antikoloniale Vergangenheit und den Grundsatz der Achtung der Souveränität der Staaten will Putin afrikanische Politiker und Geschäftsleute dazu verführen, Russland wie in den guten alten Zeiten der Sowjetunion Märkte und diplomatische und strategische Verbindungen zu gewähren.

Afrika und auch Russland vor zwanzig Jahren sind natürlich nicht dieselben wie heute. Vieles hat sich verändert. Die Russische Föderation, die aus dem Zusammenbruch des Ostblocks hervorgegangen war, durchlebte lange Jahre der Krise, die sie glücklicherweise unter der Führung von Wladimir Putin überwinden konnte, der sie zu einer Macht gemacht hat, die auf dem internationalen Schachbrett schwer wiegt. Die Afrikaner haben keine Zeit verloren, da viele Staaten ihre wirtschaftliche Entwicklung selbst in die Hand genommen und zum Teil erhebliche Fortschritte erzielt haben.

Darüber hinaus ist Afrika nicht mehr die Domäne der ehemaligen Kolonialherren (insbesondere Frankreich), die zwar immer noch zehn- bis fünfzehnmal mehr Umsatz als Russland machen, aber allmählich von mächtigen Nationen herausgefordert werden. Große Länder wie China und die Vereinigten Staaten von Amerika haben den langen Rückzug der Russen genutzt, um auf diesem riesigen Kontinent Fuß zu fassen, der eine Vielzahl von Vorteilen bietet, von einer Fülle an natürlichen Ressourcen bis hin zu Märkten mit mehreren Millionen Verbrauchern. Dies zeigt, wie wichtig die Herausforderungen sind, auf die sich nicht nur die Länder, die den Kontinent kolonisiert hatten, sondern auch Großmächte konzentrieren, darunter Russland, das mehr denn je entschlossen ist, seinen Platz als privilegierter Partner zurückzuerobern. Das Handelsvolumen von 20 Milliarden US-Dollar erscheint angesichts der Reichtümer, die es aus dem gigantischen Wirtschaftspotenzial Afrikas ziehen könnte, lächerlich gering. Um sich einen Platz unter seinen Konkurrenten zu sichern, will Putins Russland die Karte der ausgewogenen Zusammenarbeit spielen. Im Gegensatz zu China, das seine Wirtschaftsbeziehungen mit Afrika auf der Grundlage von Krediterleichterungen entwickelt hat, schlägt Moskau im Gegenteil eine Politik des Erlasses oder der Umwandlung der hohen Schulden vor, die es aus der Sowjetzeit geerbt hat.

Im Mittelpunkt dieser Offensive in Afrika stehen, das ist uns klar, der Verkauf von Waffen und Getreide, aber es geht auch um Kohlenwasserstoff und Bergbau. In Zeiten, in denen einige afrikanische Regierungen von ihrer Bevölkerung herausgefordert werden, ist zu befürchten, dass Diktatoren, die von Volksaufständen heimgesucht werden, versucht sein könnten, den Russen den Zugang zu den afrikanischen Märkten zu erleichtern, wenn diese versprechen, sie direkt oder stellvertretend zu schützen (wie im Fall der privaten russischen Sicherheitsfirma „Wagner“, die in Libyen aktiv ist und von der malischen Regierung gegen den Rat der Franzosen neu angeworben wurde, um ihre Grenzen zu sichern). Die offene Unterstützung afrikanischer Diktatoren könnte den Russen bedeutende wirtschaftliche Privilegien und sogar das Recht auf Einmischung in die Angelegenheiten gefährdeter Länder einbringen.