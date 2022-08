Meinung: Blinken kommt mit leeren Händen nach Afrika – Russen, Chinesen und Türken jubeln

Der amerikanische Außenminister Antony Blinken befindet sich seit Sonntag auf einer Reise durch Afrika, die er in Südafrika begonnen hat und über die Demokratische Republik Kongo (DRK) nach Ruanda führen wird. Der US-Chefdiplomat folgt damit seinem russischen Amtskollegen, der ebenfalls eine Afrikareise abgeschlossen hat (er besuchte Kongo-Brazzaville, Ägypten, Äthiopien und Uganda). Blinken schwört auf RFI, dass er nicht so viele Kilometer im Gegenzug zu Moskau zurücklegt, aber niemand fällt darauf herein. Es bleibt abzuwarten, ob Washington alles tut, was nötig ist, um auf dem afrikanischen Kontinent gegenüber China, der Türkei, Italien, Frankreich usw. zu bestehen.

Offiziell steigt der US-Außenminister nach Afrika hinab, um die Beziehungen zum Kontinent zu festigen, aber inoffiziell läuft er Russland hinterher, das zugegebenermaßen immer noch einen Vorsprung hat. Man muss auch sagen, dass die amerikanische Politik in Afrika seit Jahren, vor allem unter Donald Trump, praktisch inexistent ist, abgesehen vielleicht von der Sicherheits- und Militärkomponente. Die Verteidigung ist sehr gut, das bestreitet niemand, aber Afrika hat auch eklatante wirtschaftliche und finanzielle Probleme, und in all diesen Bereichen sind die USA völlig abwesend …

US-Präsident Joe Biden hatte für November 2021 einen Mega-Gipfel mit Afrika versprochen, um ein ehrgeiziges Entwicklungsprogramm auf den Weg zu bringen; Biden ist bereits in der Mitte seiner Amtszeit, und es gibt nicht einen Hauch einer Ankündigung in diese Richtung. Der US-Präsident ist in seine internen wirtschaftlichen und sozialen Probleme verstrickt und hat nur Augen für die Zwischenwahlen im November dieses Jahres und die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024…

Es gibt zwar die Ankündigung einer gigantischen Finanzierung in Höhe von 600 Milliarden US-Dollar durch die G7 unter amerikanischer Führung, aber die Afrikaner wollen etwas Konkretes, etwas Handfestes. In der Zwischenzeit begnügt sich Washington mit Geopolitik und träumt davon, Südafrika, die zweitgrößte Wirtschaftsmacht des Kontinents, in seine Schranken zu verweisen. Ein Land, das, wie wir uns erinnern, zu den BRICS-Staaten (neben Brasilien, Russland, Indien und China) gehört und sich als solches geweigert hat, den russischen Überfall auf die Ukraine vor der UNO zu verurteilen.

Die „afrikanischen Länder davon überzeugen, dass sie eine wesentliche geostrategische Rolle spielen und entscheidende Verbündete in den brennendsten Fragen unserer Zeit sind, von der Förderung eines offenen und stabilen internationalen Systems bis hin zur Bekämpfung der Auswirkungen des Klimawandels, der Ernährungsunsicherheit und der globalen Pandemien“, hatte das US-Außenministerium Ende Juli gesagt, zitiert von France 24. Aber schaffen sich die USA auch die Mittel, um ihre Ziele zu erreichen? Das ist weit weniger sicher.

Was die Afrikaner von ihren ausländischen Partnern erwarten, ist das, was China und in geringerem Maße auch die Türkei derzeit tun. In China gibt es über 10.000 Unternehmen, die in 46 afrikanischen Ländern tätig sind, und chinesische Unternehmer könnten bis 2025 bis zu 250 Milliarden US-Dollar Gewinn machen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, ein regelmäßiger Besucher des Kontinents, kommt nie mit leeren Händen …

Dennoch hatte Blinken bei seiner ersten Afrikareise im November 2021 Großprojekte im Senegal abgeschlossen. Seitdem hat Washington jedoch die Segel gestrichen, während die Konkurrenz trotz der Nachwirkungen der globalen Krise nach der russischen Invasion in der Ukraine bestehen bleibt …

Die USA haben sich seit Bidens Amtsantritt einen weiteren Klotz ans Bein gebunden: die Verknüpfung von Wirtschaftspartnerschaften mit Menschenrechten und Demokratie. Während der große Rivale China nicht so viel verlangt und die Augen vor den Verfehlungen seiner Partner verschließt, da Peking es sich nicht leisten kann, in diesem Bereich Lektionen zu erteilen. Auf einem Kontinent – Afrika -, auf dem Menschenrechtsverletzungen Legion sind, ist die glatte Haltung der Chinesen zwangsläufig ein wertvoller Vorteil. (Souleymane Loum, tunisienumérique)