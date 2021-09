Meinung: Menschenrechte und Demokratie – Afrikas düstere Bilanz

Die Prüfung dieser Bilanz wird sich nicht an der Zahl der in den afrikanischen Verfassungen verankerten Grundrechte zugunsten der Bürger orientieren. Vielmehr geht es darum, ob die Bürger tatsächlich in der Lage sind, ein garantiertes Recht auf dem Rechtsweg einzufordern. Unter diesem Gesichtspunkt ist die Bilanz negativ, erklärt Youssouf Sylla, Rechtsexperte in Conakry/Guinea, im online-Magazin guinéenews.

Wenn man genau hinsieht, lebt die überwältigende Mehrheit der Völker Afrikas, abgesehen von einigen wenigen Ländern, unter Verweigerung ihrer Grundrechte und unter Verweigerung der Demokratie. Die afrikanischen Völker sind durch einen gewaltigen autoritären Schlüssel hinter einem doppelten Schloss versperrt. Weiße Kolonialherren wurden von schwarzen abgelöst. Die nationalen Systeme zum Schutz der Menschenrechte und die Mechanismen zur Verwaltung der Wahlen sind überall zusammengebrochen. Man muss sich nur die Wahlen auf allen Ebenen des Kontinents oder die Funktionsweise der Justiz ansehen, um zu erkennen, dass sie versagt haben.

Wir brauchen nur einen Blick auf die Wahlen auf allen Ebenen des Kontinents oder die Funktionsweise der Justiz zu werfen, um zu sehen, in welchem Maße die in den Verfassungen verankerten Rechte verletzt werden. Diese Situation ist die Ursache für die wiederholten Krisen auf dem Kontinent und die Einmischung der Armee in die politische Szene, wie wir sie gerade in Mali und Guinea erlebt haben. Im Tschad ist die Situation ganz anders: Der Sohn führt das System seines Vaters Idriss Itno Deby illegal weiter, unter dem mitschuldigen Blick der ECOWAS und der Afrikanischen Union.

Neben den nationalen Systemen zum Schutz der Grundrechte gibt es auch in den regionalen Systemen unterschiedliche Realitäten, die insgesamt unbefriedigend sind. Im Falle der ECOWAS beispielsweise, der subregionalen Organisation, die für die Umsetzung des Protokolls über Demokratie und verantwortungsvolle Staatsführung zuständig ist, funktioniert das System nur in eine Richtung, nämlich in Richtung und zugunsten der Staatschefs. Eine Überprüfung der Beschlüsse der Konferenz der Staats- und Regierungschefs über den „Zusammenbruch der Demokratie“ führt zu folgendem Schluss: Diese Beschlüsse befassen sich nie mit den Verletzungen der Menschen- und Wahlrechte der Bevölkerung durch die Mitgliedstaaten. Die Vorstellung eines Zusammenbruchs der Demokratie nützt nur den Staatsoberhäuptern.

Das einzige System zum Schutz der Grundrechte, das in Afrika funktioniert, ist das des mutigen Afrikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte und Rechte der Völker mit Sitz in Arusha, Tansania. Das Problem ist jedoch, dass seit 2016 von den zehn afrikanischen Staaten, die ihren Bürgern und NROs das Recht einräumen, bei Verstößen gegen die in der Afrikanischen Charta der Menschenrechte und Rechte der Völker garantierten Rechte vor Gericht zu klagen, nur noch sechs Staaten übrig geblieben sind. Vier Staaten haben ihren Bürgern und NROs dieses Recht bereits entzogen.

Der erste, der dies tat, war Ruanda im Februar 2016. Zu dieser Zeit spürte man, wie der Schraubstock enger wurde, da eine Gegnerin (Ingabire Victoire Numuhoza) des Regimes des starken Mannes von Kigali, Paul Kagamé, 2014 das Gericht wegen Verletzung ihres Rechts auf ein faires Verfahren durch den ruandischen Staat angerufen hatte. Das zweite Land ist Tansania, das im November 2019 ein Klima geschaffen hat, das der freien Meinungsäußerung, den Aktivitäten von Nichtregierungsorganisationen und den Aktivitäten politischer Parteien feindlich gegenübersteht. Das dritte Land, das seinen Bürgerinnen und Bürgern das Recht auf Klageerhebung entzogen hat, war Benin im März 2020. Dies geschah, nachdem das Gericht auf Antrag des Einspruchsführers Sébastien Ajavon die für den 17. Mai 2020 angesetzte Wahl der Gemeinderäte ausgesetzt hatte. Das Land, das Benin folgte, ist Côte d’Ivoire, wo das Gericht die Vollstreckung des Haftbefehls gegen Guillaume Soro und der Haftbefehle gegen die anderen Antragsteller, allesamt Gegner des Ouattara-Regimes, ausgesetzt hat.

Guinea hat die Afrikanische Charta der Menschenrechte und der Rechte der Völker am 16. Februar 1982 ratifiziert, ist aber dem Protokoll zur Errichtung des Afrikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte und Rechte der Völker nicht beigetreten. Mit anderen Worten: Die guineischen Bürger und NROs haben keine Möglichkeit, ihre Rechte vor dem Afrikanischen Gerichtshof für Menschenrechte geltend zu machen.

Von den 55 Staaten, aus denen sich die Afrikanische Union zusammensetzt, akzeptieren derzeit nur sechs Staaten, dass ihre Bürger und Nichtregierungsorganisationen vor dem Afrikanischen Gerichtshof für Menschenrechte klagen können. Dies sind Burkina Faso, Mali, Malawi, Gambia, Tunesien und Ghana. Diese sehr niedrige Zahl zeigt, dass die afrikanischen Staaten nicht wollen, dass der Gerichtshof einen kritischen Blick darauf wirft, was sie in Bezug auf Menschenrechte und Demokratie tun. Sie verweigern ihren Bürgern kategorisch das Recht, sich an das Gericht zu wenden.

Vergleicht man diese Rechtsprechung mit einer anderen regionalen Rechtsprechung, dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, so wird schnell klar, dass die Stärke des Menschenrechtsschutzes in Europa neben den nationalen Systemen in dem angesehenen Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte liegt, dem es durch seine fortschrittliche Rechtsprechung im Laufe der Jahre gelungen ist, das Niveau des Menschenrechtsschutzes im gesamten europäischen Raum anzugleichen.

Abschließend lässt sich sagen, dass Afrika noch einen weiten Weg vor sich hat, um ein demokratisches Modell zu werden.