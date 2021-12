Missbrauchsskandal im gabunischen Fußball: Trainer wird beschuldigt, Hunderte Jungen vergewaltigt zu haben

Einem langjährigen Trainer in Gabun wird vorgeworfen, er habe junge Spieler vergewaltigt und ausgebeutet. Die mutmaßlichen Opfer behaupten, dass Patrick Assoumou Eyi – bekannt als „Capello“ – in seiner früheren Rolle als Cheftrainer der gabunischen U17-Mannschaft und in seiner derzeitigen Rolle als technischer Direktor der Ligue de l’Estuaire, der höchsten Liga des Landes, Jungen missbraucht habe. Ein ehemaliger Spieler, der von Eyi trainiert wurde, sagte aus, dass der Trainer die mutmaßlichen Opfer in sein Haus locken würde, das er als „Garten Eden“ bezeichnete. Einige Opfer behaupteten, dass Eyi auch Jungen an andere Fußballpersönlichkeiten vermittelt habe, um sie zu missbrauchen. Aufgedeckt wurde der Skandal vom britischen Magazin The Guardian, mittlerweile berichten aber auch zahlreiche gabunische und französische Medien darüber.

Eyi trat 2017 von seiner Position bei den Jugendmannschaften des Landes zurück, arbeitet aber weiterhin mit jungen Spielern in der Estuaire-Liga.

Ein ehemaliger Funktionär des gabunischen Fußballverbands Fegafoot sagte, er habe versucht, seine Bedenken bezüglich der Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs in Bezug auf Eyi bei einer Vorstandssitzung im Jahr 2019 zu äußern und sei daraufhin seines Amtes enthoben worden. Fegafoot bestreitet diese Behauptung.

Die mutmaßlichen Opfer sagen aus, dass sie sich nicht an die Polizei in Gabun gewandt haben, weil sie der Justiz nicht vertrauen.

Eine Beschwerde über die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs wurde von der internationalen Spielergewerkschaft Fifpro bei der Fifa eingereicht. Die Gewerkschaft äußerte sich zutiefst besorgt über die Vorwürfe. „Unsere Voruntersuchungen haben konsistente Beweise von glaubwürdigen Zeugen erbracht, die alle von einer anhaltenden und fest verankerten Praxis sprechen, junge Spieler als Voraussetzung für Fußballchancen zu sexuellen Beziehungen zu zwingen. „Wenn diese Behauptungen tatsächlich wahr sind, ist dies ein weiterer Beweis dafür, dass der Fußball über Ligen und Kontinente hinweg ständig als Forum für Täter missbraucht wird, um Zugang zu Spielern zu erhalten, sie vorzubereiten, zu erpressen und zu belästigen. Es muss mehr getan werden, um diese schrecklichen Missbräuche zu verhindern, und wir fordern die Führungsgremien des Fußballs auf, dringend zu handeln.“

Mehrere mutmaßliche Opfer äußerten sich gegenüber dem Guardian. Einer von ihnen, der zwischen 2015 und 2017 für die gabunische U-17-Mannschaft spielte, gab an, während seiner Karriere in der Nationalmannschaft mehrfach von dem Trainer missbraucht worden zu sein. „Er hat mich gezwungen, mit ihm Sex zu haben“, sagte der Spieler. „Das war die Bedingung, um in der Nationalmannschaft zu bleiben. Damals verließ ich mein Dorf, um meiner Familie zu helfen. Ich lebte in der Hauptstadt Libreville, und Profifußballer zu werden, war der einzige Weg, um aus dem Elend herauszukommen. Also tat ich, was ich tun musste, um ihnen zu helfen.“

„Capello hat so viele Jungen vergewaltigt. Manchmal fuhr er aufs Land, um neue zu finden. Er hat die Armut ausgenutzt und auch einige Jungen an andere Funktionäre „verschenkt“. In unserer Nationalmannschaft musste die Mehrheit Sex haben. Das ist seit Jahrzehnten die Realität im gabunischen Fußball, aber niemand kann das System stoppen. Die Raubtiere sind zu zahlreich … wir haben die Hölle durchgemacht.“

Zwei weitere mutmaßliche Opfer sagten aus, dass Eyi sie missbraucht habe, als sie unter 18 Jahre alt waren und zwischen 2017 und 2019 eine Ausbildungsstätte namens Académie Club de Libreville in Akanda, einem Vorort von Libreville, besuchten.

„Manchmal nahm er Kinder mit zu seinem Haus ‚Garten Eden'“, sagte einer von ihnen. „Er war sehr nett zu mir, und jedes Mal, wenn ich ihn sah, sagte er mir, dass ich schön sei. Eines Tages erzählte er mir, dass einige der Spieler masturbieren würden … und verließ sein Büro mit einem Lächeln. Es war, als würde er mir damit eine Nachricht übermitteln.

Er fügte hinzu: „Ich hatte sexuelle Erfahrungen mit Capello, ich musste es tun. Ich habe mit dem Fußball aufgehört. Ich habe mein Bestes für meine Familie getan und jetzt lebe ich außerhalb des Landes. Ich kann nicht zurückgehen.“

Ein anderer Spieler: „Capello hat Kinder in abgelegenen Provinzen oder Dörfern gekauft, die überwiegend aus ärmlichen Verhältnissen stammten. Er unterzog sie einer Gehirnwäsche und ließ sie glauben, dass sie ihm sexuelle Gefälligkeiten erweisen müssten. Ein anderer Trainer sagte uns einmal: „Wenn Sie in der U-17-Nationalmannschaft spielen wollen, wissen Sie, was Sie zu tun haben.“

In seiner Zeit als Spieler war Eyi ein Flügelstürmer, der sich schon in jungen Jahren dem Training zuwandte und den Ruf entwickelte, talentierte junge Spieler ausfindig zu machen. Er trainierte mehrere Vereine sowie die Jugendnationalmannschaften Gabuns und nahm seinen Spitznamen zu Ehren von Fabio Capello an, dem Italiener, der von 2007 bis 2012 England trainierte.

Eyi hat noch nicht direkt auf die Fragen des Guardian geantwortet. Nach wiederholten Versuchen, ihn zu kontaktieren, postete er jedoch eine Reihe von Nachrichten als WhatsApp- Status, die sich auf die Anschuldigungen zu beziehen schienen.

In einer Erklärung der Fegafoot heißt es, dass sie „nie Beschwerden über eine Handlung dieser Art registriert“ habe. „Nach unserem Wissen hat Eyi keine Mannschaft und ist nicht dazu ernannt worden, eine Nationalmannschaft zu führen. Die Spieler, mit denen Sie sich getroffen haben, sollten ebenfalls in Erwägung ziehen, sich mit uns in Verbindung zu setzen, um die Angelegenheit zügig zu untersuchen, da wir bestätigen, dass solche Vorfälle vor den zuständigen Gerichten und Rechtsprechungsorganen zur Anzeige gebracht werden müssen. Der Medienbeauftragte der Fegafoot, Pablo Moussodji Ngoma, bezog sich in einem Facebook-Eintrag auf die Ermittlungen des Guardian und kritisierte die Behauptungen als „schwache Beweislage“.

„Die Zeugenaussagen der Schauspieler-Opfer mit ihren Namen können die Täter von diesen abscheulichen Taten abhalten, aber wir müssen auch die Justizorgane und sogar die Gerichte in die Lage versetzen, sie zu bestrafen“, schrieb er. „Alles andere wird als eine weitere PR-Aktion für diejenigen aufgefasst werden, die sich dafür einsetzen, das Image Gabuns international zu beschädigen.

Der Fußball in Gabun hatte in den letzten Monaten mit Problemen zu kämpfen. Der ehemalige Flügelstürmer aus Rennes, Stéphane Nguema, und vier weitere ehemalige Nationalspieler wurden im vergangenen Monat verhaftet, weil sie gegen die ständige Absage der nationalen Ligen protestiert hatten. Nguema ist seitdem von seinem Amt als Generalsekretär der Spielergewerkschaft zurückgetreten, deren Mitglieder behaupten, seit fast zwei Jahren nicht mehr bezahlt worden zu sein.

Doch dann wurde der Beschuldigte schließlich vom gabunischen Fußballverband bis zum Abschluss einer Untersuchung vorläufig suspendiert.

Gabuns Präsident Ali Bongo bezeichnete die von mehreren mutmaßlichen Opfern erhobenen Vorwürfe am Donnerstag gegenüber dem Guardian als „eine sehr ernste Angelegenheit“. Die Regierung kündigte außerdem an, eine gerichtliche Untersuchung über möglichen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in allen Sportarten des Landes einzuleiten.

In einer Erklärung von Franck Nguema, dem gabunischen Sport- und Jugendminister, wurde am Freitag bestätigt, dass der gabunische Fußballverband (Fegafoot) Eyi vorläufig „von allen Fußballaktivitäten“ ausgeschlossen hat und der Fall von der Ethikkommission des Verbandes untersucht werden soll. Eyi wurde auch von seinem Posten als technischer Direktor suspendiert.

„Für den Präsidenten der Republik, Staatschef Ali Bongo Ondimba, ist dies eine sehr ernste und inakzeptable Angelegenheit“, sagte er. „Wir werden auch eine gerichtliche Untersuchung in der nationalen Fußballgemeinschaft wegen möglichen sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen aller Art (Jungen und Mädchen) einleiten, um die möglichen Täter und Akteure dieser abscheulichen Verbrechen zu ermitteln.

„Darüber hinaus habe ich meinen Kollegen von der Justiz gebeten, die Ermittlungen auf alle nationalen Sportverbände auszudehnen, denn jetzt geht es darum, alle potenziellen Sexualstraftäter aus der Welt des nationalen Sports auszurotten.“

Nguema sagte, dass jeglicher sexueller Missbrauch von Kindern im gabunischen Sport „nicht ungestraft bleiben und streng bestraft werden wird“. (Quelle: The Guardian)