Mutiger Journalismus: Journalistin aus Burkina Faso erhält Press Freedom Award 2024

Mit den RSF Press Freedom Awards werden seit mehr als drei Jahrzehnten Medienschaffende und Medien ausgezeichnet, die mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Verteidigung oder Förderung der Pressefreiheit in der ganzen Welt geleistet haben. Nominiert waren in diesem Jahr 18 Reporterinnen und Reporter, zwei Medienunternehmen und fünf Fotografinnen und Fotografen aus 22 Ländern.

Neben den drei etablierten Preiskategorien „Mut“, „Wirkung“ und „Unabhängigkeit“ sowie dem im letzten Jahr eingeführten „Lucas Dolega-SAIF“-Fotopreis wurde 2024 erstmals der Mohamed-Maïga-Preis für afrikanischen Investigativjournalismus verliehen. Die Auszeichnung ehrt Mohamed Maïga, einen Investigativjournalisten aus Mali, und seinen Kampf für soziale Gerechtigkeit in Afrika, den er bis zu seinem Tod im Jahr 1984 mit seiner journalistischen Arbeit führte.

„Mohamed-Maïga-Preis“ für afrikanischen Investigativjournalismus: Mariam Ouédraogo (Burkina Faso)

Mariam Ouédraogo ist Journalistin bei der staatlichen Tageszeitung Sidwaya und recherchiert zu sexueller Gewalt im Zusammenhang mit Terrorismus. Für ihre Arbeit erhielt sie internationale Anerkennung und wurde im Oktober 2022 mit dem renommierten Bayeux-Preis für Kriegsberichterstattende ausgezeichnet. Ouédraogos Arbeit beleuchtet das Leiden und die Geschichten von gefährdeten Menschen. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf Frauen, Kindern und anderen schutzbedürftigen Gruppen.

Die Press Freedom Awards von Reporter ohne Grenzen (RSF) gingen in diesem Jahr an den palästinensischen Journalisten Wael al-Dahdouh, die ukrainische Journalistin und Mitbegründerin der NGO The Reckoning Project Nataliya Gumenyuk, den indischen YouTuber Ravish Kumar, den belgischen Fotojournalisten Gael Turine und die burkinische Reporterin Mariam Ouédraogo. Die Preise wurden zum 32. Mal verliehen und am Dienstag, 3. Dezember 2024, im National Museum of Women in the Arts in Washington D.C. übergeben. (Reporter ohne Grenzen)