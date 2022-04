Nahrungsmittelkrise: Afrika sucht in Äquatorialguinea nach Lösungen

Von Montag, dem 11. April, bis Donnerstag, dem 14. April, werden die Landwirtschaftsminister des Kontinents in Malabo, Äquatorialguinea, über Lösungen für die Nahrungsmittelkrise nachdenken, die sich in Afrika seit einiger Zeit verschärft. Das von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) initiierte Treffen, das sowohl als Präsenzveranstaltung als auch online stattfindet, soll auf nationaler Ebene dringende Maßnahmen gegen die seit einiger Zeit zunehmende Nahrungsmittelkrise auf dem Kontinent einleiten, die durch das Coronavirus ausgelöst wurde. Gleich bei der Eröffnung rief der stellvertretende Generaldirektor der FAO und Regionalvertreter für Afrika, Abebe Haile-Gabriel, die Teilnehmer dazu auf, Lehren aus der Pandemie zu ziehen.

„Gemeinsam haben wir gelernt, die Dinge anders anzugehen, wie nie zuvor digital zu werden und schnell neue Partnerschaften zu schmieden, um die Bedrohungen zu überwinden. Dieselbe Beweglichkeit und derselbe Geist der Zusammenarbeit sind heute für die stille Pandemie von Armut, Hunger, Unterernährung und extremer Anfälligkeit für Schocks in Afrika erforderlich“, forderte Abebe.

Die Landwirtschaftsministerin von Äquatorialguinea, Francisca Eneme Efua, forderte die 50 Teilnehmer auf, „zusammenzuarbeiten, um ihre Erfahrungen auszutauschen“. Die 32. Konferenz bietet den Teilnehmer:innen laut ihrer Präsidentin „eine außergewöhnliche Gelegenheit, sich mit den Problemen Afrikas zu befassen“. Sie forderte daher alle Delegationen auf, „alles auf den Tisch zu legen“, um einen Konsens auf Ministerebene zu erreichen.

Nach Angaben der FAO waren vor der Covid-19-Pandemie über 280 Millionen Menschen in Afrika unterernährt. Im Jahr 2020 verzeichnete der Kontinent mit 21% der Bevölkerung den stärksten Anstieg der Unterernährungsprävalenz, mehr als doppelt so hoch wie in jeder anderen Region. Die Organisation macht dafür die verheerende Dürre am Horn von Afrika verantwortlich, die akute Ernährungsunsicherheit in der Sahelzone und in Westafrika, die sich zwischen 2019 und 2022 fast vervierfachen wird, sowie den Anstieg der Lebensmittelpreise und die angespannte Lebensmittelversorgung aufgrund der Krise zwischen Russland und der Ukraine, die noch mehr Menschen auf dem Kontinent in den Hunger treiben könnten. (Quelle: gabonreview)