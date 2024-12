Namibia: Netumbo Nandi-Ndaitwah, erste Frau als Präsidentin!

Foto: X

Namibia hat einen historischen Wendepunkt erreicht, indem erstmals eine Frau an die Spitze des Landes gewählt wurde. Netumbo Nandi-Ndaitwah, die derzeitige Vizepräsidentin, gewann die Präsidentschaftswahl mit einer deutlichen Mehrheit von 57,31 % der Stimmen, wie die offiziellen Ergebnisse am Dienstagabend bekannt gaben.

Die SWAPO, die seit der Unabhängigkeit Namibias im Jahr 1990 regierende Partei, hat ihre Position gefestigt, indem sie mit Netumbo Nandi-Ndaitwah eines ihrer Mitglieder zur Präsidentin des Landes machte. Trotz einer hohen Wahlbeteiligung wurden die Wahlen von Unregelmäßigkeiten überschattet, die zu einer Verlängerung des Wahlprozesses führten. Der Hauptgegner, Panduleni Itula, erreichte lediglich 25,50 % der Stimmen und blieb damit weit hinter der gewählten Präsidentin zurück.

Während sich der Sieg von Netumbo Nandi-Ndaitwah abzeichnete, hatte die Opposition die Wahlen wegen Unregelmäßigkeiten angeprangert. Diese Vorwürfe warfen Zweifel an der Legitimität der Ergebnisse auf. Dennoch platzierten die vorläufigen Ergebnisse, basierend auf 92 % der ausgezählten Stimmen, Netumbo Nandi-Ndaitwah mit einem deutlichen Vorsprung von über 58 % an der Spitze des Präsidentschaftsrennens.

Wahlfarce?

Trotz einer engagierten Kampagne gelang es Panduleni Itula, dem Hauptgegner von Netumbo Nandi-Ndaitwah, nicht, den Trend umzukehren. Im Gegenteil: Er landete mit lediglich 25,4 % der Stimmen weit abgeschlagen. Die Wahlen wurden am Donnerstag, den 28. November 2024, in diesem südafrikanischen Land eingeleitet. Am Freitag, den 29. November, öffneten die Wahllokale in Namibia bereits um 7 Uhr morgens erneut.

Die Wahlbehörde gab den Wählern eine zweite Chance, ihre Stimme abzugeben, nachdem es am Vortag zu Vorfällen gekommen war. Die namibischen Wahlen, die traditionell für demokratische Stabilität stehen, waren in diesem Jahr von Spannungen und beispiellosen Störungen geprägt. Die Opposition zeigte sich wütend und bezeichnete den Prozess als „Wahlfarce“, indem sie der Regierung vorwarf, eine Wahl mit zahlreichen Unregelmäßigkeiten organisiert zu haben. (Quelle: afrik.com)