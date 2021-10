Netflix und UNESCO starten Wettbewerb in Subsahara-Afrika – Auf der Suche nach der nächsten Generation afrikanischer Filmemacher

Netflix und die UNESCO veranstalten gemeinsam einen Kurzfilmwettbewerb in Afrika südlich der Sahara zum Thema „Rethinking African Folk Tales“. Die Gewinner dieses originellen Wettbewerbs werden von Filmprofis geschult und betreut und erhalten ein Produktionsbudget von 75.000 Dollar, um Kurzfilme zu drehen. Sie werden 2022 als Miniserie mit dem Titel „Anthologies of African Folk Tales“ auf Netflix erscheinen.

Eines der Hauptziele des Wettbewerbs ist es, neue Talente zu entdecken und aufstrebenden Filmemachern aus Subsahara-Afrika internationale Aufmerksamkeit zu verschaffen. Man sucht die gewagtesten, intelligentesten und unerwartetsten Adaptionen großer afrikanischer Volksmärchen und wird sie mit Unterhaltungsfans in über 190 Ländern teilen.

Der Wettbewerb läuft vom 14. Oktober 2021 bis zum 14. November 2021 und wird von Dalberg ausgerichtet. Die sechs Gewinner erhalten jeweils ein Produktionspaket in Höhe von 75.000 USD (über eine lokale Produktionsfirma) für die Erstellung, die Dreharbeiten und die Postproduktion ihres Films, wobei sie von Mentoren betreut werden, die von der UNESCO und Netflix ausgewählt wurden, um sicherzustellen, dass alle an der Produktion Beteiligten angemessen entlohnt werden. Jeder der sechs Gewinner erhält außerdem 25.000 $.

UNESCO und Netflix sind der festen Überzeugung, dass es wichtig ist, die Vielfalt lokaler Geschichten zu fördern und sie der Welt zugänglich zu machen. Sie sind sich der Schwierigkeiten bewusst, mit denen viele aufstrebende Filmemacher konfrontiert sind, wenn es darum geht, Mittel zu finden, um ihre Talente und ihre kreative Karriere voll zu entfalten. Dieser Wettbewerb soll diese Probleme angehen und afrikanischen Autoren die Möglichkeit geben, ihre Inhalte einem internationalen Publikum zu präsentieren.

Diese Partnerschaft wird auch nachhaltige Arbeitsplätze schaffen, das Wirtschaftswachstum ankurbeln und so zur Verwirklichung der Agenda 2030 beitragen, einer Reihe von Zielen der Vereinten Nationen, die darauf abzielen, alle Formen der Armut in der Welt bis zum Ende des Jahrzehnts zu beenden. Der Filmwettbewerb wird auch dazu beitragen, die Ungleichheit zu verringern, indem er den Zugang zu globalen Märkten eröffnet und menschenwürdige Arbeitsbedingungen gewährleistet. Alle diese Ziele sind im Zusammenhang mit der Agenda 2030 von wesentlicher Bedeutung.

Der Wettbewerb richtet sich an aufstrebende Filmemacher aus den afrikanischen Ländern südlich der Sahara. Volksmärchen sind seit jeher ein wirkungsvolles Mittel, um Kultur, Erbe und Werte an künftige Generationen weiterzugeben, während sie uns gleichzeitig dazu einladen, ihre Bedeutung im Kontext unserer heutigen Gesellschaften zu überdenken. Dieses Thema ist inspiriert vom fünften Ziel der Agenda 2063 der Afrikanischen Union, das die kulturelle Identität, das gemeinsame Erbe, die Werte und die Ethik Afrikas würdigt. Mit diesem Wettbewerb soll diese wichtige Tradition in ein modernes Licht gerückt werden, wobei neue Verbreitungswege für künstlerische und kreative Inhalte, wie Netflix, genutzt werden.

Weitere Informationen HIER. (APO-Gruppe)