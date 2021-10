Neue Webseite „Gender Bibliographie Afrika“

Die Webseite „Gender in Sub-Saharan Africa“ bietet vielfältige Informationen über Gender in Afrika, geordnet nach Ländern und Themen. So kann über jeden Staat südlich der Sahara recherchiert werden. Zudem reicht das Themenspektrum von Ökologie und Klimawandel über Geschichte, Politik, Wirtschaft und Recht bis zu Religion, Gesundheit und Literatur.

Zeitlich umspannt die bibliographische Zusammenstellung frühe Studien zur Frauen- und Geschlechterforschung ebenso wie neue Publikationen zu Maskulinitäten und sexuellen Minderheiten.

Etliche tausend Titel afrikanischer, europäischer und amerikanischer Forscher:innen sind dokumentiert. Dieses Informationsportal will dazu beitragen, die Forschungen afrikanischer Wissenschaftler:innen bekannter zu machen.